Siyonist saldırıların gölgesinde 5 Nisan "Filistin Çocuk Günü"
19 Ocak'ta başlayan ateşkesi 18 Mart günü ihlal eden işgalciler 7 Ekim 2023'de başlayan soykırımı devam ettiriyor. 7 Ekim'den bu yana Gazze'de neredeyse her gün büyük bir katliam tarihe geçiyor, soykırım aralıksız sürüyor. On binlerce insanın şehit olduğu, on binlerce insanın ise ciddi anlamda yaralandığı ve sakat kaldığı saldırılar en çok çocukları etkiliyor. Bir gecede büyümek zorunda kalan Gazze'nin çocukları, fiziki ve psikolojik olarak soykırımdan etkileniyor.
◾ Bugün 5 Nisan Filistin Çocuk Günü... İşgalci siyonistler bu anlamlı günde Gazze'yi bombalayarak her gün onlarca Gazzeli Müslümanı şehit etmeyi sürdürmekte.
◾ Filistin'in resmi istatistik kurumu olan Filistin Merkez İstatistik Bürosu 5 Nisan Filistin Çocuk Günü vesilesiyle Gazze'deki çocuklarla alakalı detaylı bir liste yayınladı.
◾ Tüm dünyanın gözü önünde Gazze'de süren soykırımın başlangıç tarihi olan 7 Ekim 2023'ten bu yana gerçekleşen vefat sayıları durmadan yükselmekte.
◾ Gazze Şeridi'nde 534 gündür işgalciler tarafından sürdürülen soykırım sonucunda en az 39 bin 384 çocuk ebeveynlerinden birini ya da her ikisini kaybetti. Bu rakam dahi vahşeti anlatmaya yetse de maalesef detaylar var...
◾ Yayınlanan listedeki rakamlara baktığımızda ise çok daha vahim bir tablo ile karşı karşıya olduğumuzu idrak etmekteyiz. Öyle ki işgalcilerin gerçekleştirdiği soykırım sırasında:
↪ En az 17 bin 954 çocuk vefat etti.
↪ En az 39 bin 384 çocuk anne ya da babasından birini kaybetti.
↪ En az 17 bin çocuk her iki ebeveynini birden kaybetti.
↪ En az 52 çocuk açlık ve yetersiz beslenme sonucu yaşamını yitirdi.
↪ En az 17 çocuk çadırlarda soğuk hava koşulları nedeniyle vefat etti.
◾ Ailesini, annesini, babasını, kardeşlerini kaybeden Gazzeli çocuklar, siyonistlerin bombalamaları esnasında destek ve bakımdan uzak şartlar altında hayatta kaldılar.
◾ Dünyanın en masum çocukları olan Gazzeli minikler bombalar altında birbirlerini teselli ettiler, herhangi bir ruhi destek almadan travmaları ve korkuları ile yüzleşerek büyüdüler.
◾ Yıkılmış evlerde, çadırlarda tüm olumsuz koşullar içinde hayatlarını sürdürmeye çalışan Gazzeli çocuklar sadece çocukluklarını değil en temel insani haklarını da yaşayamadı.
◾ Filistinli çocuklar, güven ve uygun yönlendirme olmaksızın keder, ağır hüzün, yalnızlık ve kronik korku gibi derin psikolojik sıkıntılardan muzdarip durumda.