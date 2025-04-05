Siyonist saldırıların gölgesinde 5 Nisan "Filistin Çocuk Günü"

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◾ Yayınlanan listedeki rakamlara baktığımızda ise çok daha vahim bir tablo ile karşı karşıya olduğumuzu idrak etmekteyiz. Öyle ki işgalcilerin gerçekleştirdiği soykırım sırasında:

↪ En az 17 bin 954 çocuk vefat etti.

↪ En az 39 bin 384 çocuk anne ya da babasından birini kaybetti.

↪ En az 17 bin çocuk her iki ebeveynini birden kaybetti.

↪ En az 52 çocuk açlık ve yetersiz beslenme sonucu yaşamını yitirdi.

↪ En az 17 çocuk çadırlarda soğuk hava koşulları nedeniyle vefat etti.