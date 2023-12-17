Filistin direnişini besleyen güç

🔸 Kantarcı, Kudüs'te iki bacağını kaybetmiş yaralı bir gencin "Uzuvlarım benden önce cennete gitti, elhamdülillah." demesinin kendisini çok etkilediğini aktardı. Bu teslimiyet tüm insanlara örnek teşkil ediyor.

🔸 Likoğlu, sabrı ısrarla ilişkilendirdi ve kişinin başına bir şey gelmesine rağmen doğruyu yapmaya devam etmesi olarak tanımladı. Filistin'deki direniş de aslında büyük bir sabır örneği...