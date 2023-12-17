Filistin direnişini besleyen güç
Filistinliler, kadın - çocuk demeden zulmeden, onları adeta yok etmek isteyen, namaz kılmak için camiye giden Müslümanların üzerine lağım suyu fışkırtacak kadar alçalan siyonistlere karşı büyük bir direniş gösteriyor. Kalplerindeki büyük iman ve Allah'ın (CC) haklı davalarında kendilerinin yanında olacağına dair taşıdıkları büyük inanç ile direnen Filistinliler, büyük bir soykırım ile karşı karşıyalar. Dünyanın gözleri önünde yaşanan bu insanlık ayıbı herkesin sırtında bir yük olarak edebiyete taşınacak.
Giriş Tarihi: 17.12.2023
10:10
Güncelleme Tarihi: 17.12.2023
10:16
🔸 7 Ekim tarihinden bugüne
Filistin ve İsrail arasında yaşanan çatışmalar, İsrail'in Filistin'e yönelik uygulamaya koyduğu bir soykırıma dönüştü. Dünya liderlerinin sessiz kaldığı bu insanlık ayıbı halen tüm çirkinliğiyle sürmekte...
🔸 Hain saldırılarda
binlerce masum insan kadın, erkek, çocuk demeden katledildi. Saldırılarda 7 bin 112 çocuk , 5 bin 885 kadın ve toplam 16 bin 248 Filistin vatandaşı öldürüldü ve 40 bini aşkın kişi yaralandı. Halihazırda orada yaşayan binlerce insan da her gün ölümle burun buruna bir yaşam sürdürüyor.
İsrail'in Yok Ettiği Kültürel Miras
🔸 Uluslararası hukuka göre Filistin
Batı Şeria, Gazze ve Doğu Kudüs bölgelerinden oluşuyor. Filistinliler, bu sınırları reddetmekte ve yaşadıkları işgale haklı olarak direnmektedirler.
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İşgal ve abluka altında yaşayan Filistinliler, Yerleşimciler tarafından evlerinden, topraklarından edilen halk, kendi ülkelerinde mülteci olarak görülüyor. evlerine dönmenin hayali ve inancı ile yaşıyor.
🔸 Vav TV'de yayınlanan Aile Çatısı programına bu hafta Vaize Merve Sefa Erbaş Likoğlu ve Din Eğitimcisi Ayşe Kantarcı konuk oldu. Programda
"Filistin Direnişi Besleyen Güç" konusu etrafında konuşuldu.
🔸 Günümüzde Filistin'de yaşananları göz önünde bulundurarak
"Filistin'deki çocukların babaları, dedeleri de bu şartlar altında yaşadılar." ifadesinde bulunan Merve Safa Likoğlu Suriye'ye, Kudüs'e gidip döndüğünde olaylara medyadan ve anlatılardan şahit olanların olayı bizzat yaşayanlardan daha fazla demoralize olduğunu farkettiğini ifade etti.
PEKİ, FİLİSTİN'DE DİRENİŞİ GÜÇLÜ KILAN NEDİR?
🔸 Filistin'de direnişi güçlü kılan değer,
halkın içeriden direnişi desteklemesi, dışarıdan direnişçi ithal etmemesidir. Filistin halkı, kendi insanını geliştirerek yetiştirmeye odaklandı ve bunu şehir bazında gerçekleştirdi. Nablus kenti kendi içinde, Gazze, Ramallah, Kudüs kendi içinde direnişlerini sürdürüyor.
Peki bu direniş kime karşı?
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Kadın - çocuk demeden zulmeden, Filistinliler'i topraklarından sürmek, onları adeta yok etmek isteyen, namaz kılmak için camiye giden Müslümanların üzerine lağım suyu fışkırtacak kadar alçalan siyonistlere karşı...
5 Başlıkta Filistin Meselesi
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Kantarcı, Kudüs'te iki bacağını kaybetmiş yaralı bir gencin " demesinin kendisini çok etkilediğini aktardı. Bu teslimiyet tüm insanlara örnek teşkil ediyor. Uzuvlarım benden önce cennete gitti, elhamdülillah."
🔸 Likoğlu,
sabrı ısrarla ilişkilendirdi ve kişinin başına bir şey gelmesine rağmen doğruyu yapmaya devam etmesi olarak tanımladı. Filistin'deki direniş de aslında büyük bir sabır örneği...
🔸 Filistin halkındaki
Allah'a (CC) iman ve galip geleceklerine duydukları inanç bu direnişin en büyük sembolüdür. Sığındıkları tek merci her şeyin sahibi olan Yüce Allah (CC)...