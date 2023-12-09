İsrail'in yok ettiği kültürel miras
Filistin, yüzyıllar boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Bu açıdan içerisinde birçok dini ve kültürel eser barındırır. Fakat İsrail'in hain saldırıları nedeniyle bu değerli eserler gün geçtikçe harap oluyor, Filistin'in kültürel mirası işgalciler tarafından kasıtlı olarak yok ediliyor. İşte çatışmaların başından beri terör devleti İsrail'in Gazze'de yok ettiği kültürel miras...
Giriş Tarihi: 09.12.2023
12:41
Güncelleme Tarihi: 09.12.2023
13:35
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Filistin – İsrail arasında 7 Ekim tarihinde başlayan çatışmalar , İsrail'in Filistinli Müslümanlara uyguladığı bir . Birçok ülkenin sessiz kaldığı bu katliamın sonucunda binlerce masum şehit oldu. soykırıma dönüştü
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İşgalci İsrail, abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde kadın - çocuk demeden; hastane, okul, cami ve kilise bakmadan 2 aydır saldırılar düzenlemeye devam ediyor. Saldırılarda 7 bin 112 çocuk , 5 bin 885 kadın ve toplam 16 bin 248 Filistin vatandaşı öldürüldü ve 40 bini aşkın kişi yaşamını yitirdi.
Kudüs'ün Kadim Tarihi
◼ Terör devleti saldırılarda,
hedef almaktan da çekinmiyor. Ş Gazze'nin kültürel ve tarihi mirasını imdiye kadar Gazze'de 9 yayınevi ve kütüphane, 21 kültür merkezi, 3 sanat stüdyosunu harap etti.
◼ Gazze Şeridi,
İslam eserlerine ev sahipliği yaptığı kadar Hristiyanlığın da en eski dini yapılarını içerisinde barındırıyor. Kutsal alanlara yönelik yapılan saldırılarda kiliseler de büyük zarara uğradı.
Osman bin Kaşkar Camii
◼ İsrail hava araçları son olarak
Gazze Eski Şehir'deki tarihi Osman bin Kaşkar Camii'ni bombaladı. 1223 yılında inşa edilen cami, Gazze'nin en eski yapılarından biriydi.
◼ Camiye yönelik saldırıda onlarca kişi yaralanırken, tarihi yapıda
hasar meydana geldi. Bu eylem işgalcilerin esasında tarihi olarak da bir soykırım yapma gayretlerini göz önüne serdi.
Gazze Şeridi'nde İki Ayda Neler Yaşandı?
Hz. Ömer Camii
◼ Bölgenin en eski ve en büyük camisi olan
Hz. Ömer Camii'nin Yapı, ilk olarak Filistin topraklarında yerel dinler için geçmişi, eski bir zamana dayanıyor. tapınak olarak inşa edilmişti.
◼ Daha sonra Hristiyanlığın bölgede yaygınlaşmasıyla Bizanslılar tarafından
5. yüzyılda kiliseye, 7. yüzyılda ise Halife Hz. Ömer (RA) döneminde camiye çevrildi. yıkıldı. 617 yılında ise Pers işgali nedeniyle
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zamanında Filistin'in Müslümanlar tarafından fethedilmesiyle Filistin topraklarında Hz. Ömer (RA) İslam yaygınlaşmıştır. Persler tarafından yıkılan Bizans kilisesinin kalıntıları üzerine Ömer Camii inşa edilir. Fakat bugün Ömer Camii adıyla anılan yapı, Hz. Ömer'in (RA) ahşaptan yaptırdığı mescidin temelindeki muallak taşının üzerine inşa edilmiştir.
◼ Ünlü gezgin İbn Batuta'nın
"estetik cami" olarak bahsettiği yapının 1400 yıllık minaresi, İsrail saldırılarında yerle bir oldu. Ayrıca caminin bir bölümü de hasara uğradı.
Kudüs ve Filistin Kronolojisi