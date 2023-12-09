İsrail’in yok ettiği kültürel miras

Hz. Ömer Camii

◼ Bölgenin en eski ve en büyük camisi olan Hz. Ömer Camii'nin geçmişi, eski bir zamana dayanıyor. Yapı, ilk olarak Filistin topraklarında yerel dinler için tapınak olarak inşa edilmişti.

◼ Daha sonra Hristiyanlığın bölgede yaygınlaşmasıyla Bizanslılar tarafından 5. yüzyılda kiliseye, 7. yüzyılda ise Halife Hz. Ömer (RA) döneminde camiye çevrildi. 617 yılında ise Pers işgali nedeniyle yıkıldı.