Gazze Şeridi'nde iki ayda neler yaşandı?
7 Ekim 2023 tarihinde, Filistinli direniş örgütü Hamas ve işgalci İsrail arasında başlayan ve devam eden çatışmalarda bugün ikinci ay doldu. Bu süreçte siyonist zihniyet, Gazze'yi bombardıman altına aldı. Hastane, okul ayırt etmeksizin sivil yerleşim yerlerini hedef aldı ve binlerce masum insanı acımasızca katletti. Peki, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde neler yaşandı?
Giriş Tarihi: 07.12.2023
13:43
Güncelleme Tarihi: 07.12.2023
15:17
7 EKİM'DE NE OLDU?
🔸 Hamas'a bağlı askeri birlik olan
İzzeddin el Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı harekat başlattı.
🔸 Hamas bunu; işgalci İsrail'in
Mescid-i Aksa ve Filistinlilerin kutsal değerlerine yönelik saldırıları, Filistin topraklarında sürdürdüğü insan hakları ihlalleri nedeniyle gerçekleştirdi.
🔸 Aksa Tufanı harekatına karşılık veren
İsrail, Gazze'ye yoğun hava saldırısı başlattı.
Aksa Tufanı Harekatı'nda neler oluyor?
9 ve 13 EKİM'DE YAŞANANLAR
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İsrail Savunma Bakanı Gallant'ın 9 Ekim'de yaptığı açıklama üzerine Gazze Şeridi tam kuşatmaya alındı. Bölgeye gıda, elektrik ve yakıt girişi kesildi.
🔸 İsrail'in, Gazzedeki askeri saldırılarında
beyaz fosfor bombası kullandığı 13 Ekim'de ortaya atılan kanıtlar sonucu anlaşıldı. Ayrıca aynı gün İsrail, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaşayan yaklaşık 1,1 milyon insanın bölgenin güneyine geçmesini istedi. Güneye doğru hareket eden konvoy, İsrail güçleri tarafından bombalandı. Saldırılarda yerinden edilmiş en az 70 kişi hayatını kaybetti.
16 EKİM'DEKİ OLAY
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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 16 Ekim'de Gazze için yaptığı ateşkes çağrısı ne yazık ki karşılık bulmadı.
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Rusya tarafından sunulan ve Gazze'de "insani ateşkes" talep eden tasarı; ABD, İngiltere, Fransa ve Japonya'nın karşı çıkması nedeniyle kabul edilmedi.
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17 EKİM HASTANE SALDIRISI
🔸 İsrail, 17 Ekim akşamı Gazze'de
El-Ehli Baptist Hastanesi'ne kalleşçe bir saldırı düzenledi. Soykırım olarak nitelenen olayda 471 masum hayatını kaybetti.
🔸 Hastaneye yapılan bu acımasız saldırı, 7 Ekim'de patlak veren çatışmalardan bu yana
en yüksek can kaybına yol açan ve tüm dünyanın tepki göstermesine neden olan kilit bir mesele oldu.
18 EKİM
🔸 Gerçekleşen hastane saldırısının ardından
18 Ekim'de Brezilya, Gazze'ye insani yardım erişimini sağlamak için "çatışmalara ara verme" çağrısını içeren karar tasarısı sundu. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde bulunan 15 üyeden 12'si kabul etti ancak daimi üye ABD'nin vetosu nedeniyle tasarı geçmedi.
21 EKİM'DE AÇILAN KAPI
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Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı, 21 Ekim'de geçici süreyle açıldı. Böylece 7 Ekim'de başlayan saldırılardan itibaren insani yardımlar ilk kez Gazze'ye giriş yapmış oldu.
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