Gazze Şeridi'nde iki ayda neler yaşandı?

17 EKİM HASTANE SALDIRISI

🔸 İsrail, 17 Ekim akşamı Gazze'de El-Ehli Baptist Hastanesi'ne kalleşçe bir saldırı düzenledi. Soykırım olarak nitelenen olayda 471 masum hayatını kaybetti.

🔸 Hastaneye yapılan bu acımasız saldırı, 7 Ekim'de patlak veren çatışmalardan bu yana en yüksek can kaybına yol açan ve tüm dünyanın tepki göstermesine neden olan kilit bir mesele oldu.