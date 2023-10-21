İşgalci İsrail'in arkasına sığındığı sistem: Demir Kubbe

DEMİR KUBBE NEDİR?

🔸 Demir Kubbe, İsrail tarafından geliştirilen bir hava savunma sistemidir. Roket, uçak, helikopter, insansız hava aracı, seyir füzesi ve hassas güdümlü füze gibi platform ve mühimmat saldırılarına karşı kullanılan bir koruma kalkanıdır.

🔸 Her türlü hava koşulunda çalışabilen hareketli sistem, yaklaşık 70 kilometre mesafeden atılan kısa menzilli roket, topçu mermisi ve havan atışını havada imha ederek durdurur.