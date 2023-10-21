İşgalci İsrail'in arkasına sığındığı sistem: Demir Kubbe
İşgalci İsrail tarafından geliştirilen hava savunma sistemi Demir Kubbe, bulunduğu bölgede koruma kalkanı görevi üstleniyor. Roket ve füze gibi mühimmat saldırılarına karşı kullanılan sistem, özellikle İsrail-Hamas çatışmalarında etkin rol oynuyor. Adeta füze yağmurlarının gerçekleştiği ortamda roketlerin hedefine ulaşmasını engellese de kimi durumlarda karşı koymakta zorlanıyor.
Giriş Tarihi: 21.10.2023
16:06
Güncelleme Tarihi: 21.10.2023
16:33
DEMİR KUBBE NEDİR?
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Demir Kubbe, İsrail tarafından geliştirilen bir hava savunma sistemidir. Roket, uçak, helikopter, insansız hava aracı, seyir füzesi ve hassas güdümlü füze gibi platform ve mühimmat saldırılarına karşı kullanılan bir koruma kalkanıdır.
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Her türlü hava koşulunda çalışabilen hareketli sistem, yaklaşık 70 kilometre mesafeden atılan kısa menzilli roket, topçu mermisi ve havan atışını havada imha ederek durdurur.
DEMİR KUBBE SİSTEMİ NE ZAMAN GELİŞTİRİLDİ?
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2006 yılında Lübnan, İsrail'in kuzeyine roket atar. 4 binden fazla roketin atıldığı olaydan sonra İsrail, demir kubbe hava savunma sistemini geliştirir. İsrail'in en büyük savunma teknolojileri firması ile İsrail Havacılık Sanayi tarafından 2007'de geliştirilen sistem, ilk kez 7 Nisan 2011'de kullanılır.
🔸 İsrail, dışardan gelebilecek füze ve roket tehditlerine karşı
katmanlı hava savunma sistemi geliştirmeyi sürdürür. İsrail'in Hava Savunma Sistemi, 4-70 kilometre arasında etkili olan Demir Kubbe, 40 ile 300 kilometre uzaklığa erişen Davut Sapanı, 500 kilometre menzili olan Arrow 2 ve 2 bin 400 kilometre gibi büyük bir alanı kapsayan Arrow 3 olmak üzere dört yöntemden oluşur.
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DEMİR KUBBE NEREDE ÜRETİLİYOR?
🔸 İsrail'in
kuzeyindeki bir tesiste üretilen sistemin ilk etapta tamamen ülkenin kendi kaynaklarından karşılanması planlanır. Zamanla seri üretime geçilir ve ABD'den finansal destek alınır.
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2011 yılında İşgalci İsrail'in müttefiki ABD, programı finansal olarak desteklemeye başlar. ABD'nin Demir Kubbe'ye yatırım yapmaya başlamasıyla roketsavar füze bataryalarının bir kısmı ABD'de üretilir.
DEMİR KUBBE SİSTEMİNİN MALİYETİ
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Sistemin maliyeti, batarya başına 100 milyon dolarken Demir Kubbe'nin tek bir roketi dahi önleme maliyeti 20 bin ile 100 bin dolar arasında değişir. Buna karşılık, saldırıda engellenen en ucuz roketlerin maliyeti ise 100 dolar civarındadır.
🔸 İmha maliyeti oldukça yüksek olması nedeniyle
Demir Kubbe, yalnızca sivil yerleşim yerlerine ya da stratejik noktalara isabet etme olasılığı bulunan roketleri imha etmek için harekete geçirilir.
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DEMİR KUBBE SİSTEMİ NASIL ÇALIŞIYOR?
🔸 İşgalci İsrail'in arkasına sığındığı bu sistem, esas olarak
karşı taraftan fırlatılan roketin imhası prensibine dayanır. Tespit ve takip radarı, kontrol-komuta ünitesi ve füze fırlatıcıdan oluşan üç parçalı sistemdir.
🔸 Öncelikle, karşı cepheden atılan
roket tespit edilir. Ardından, gelişmiş bir yazılım ile roketin güzergahı ve düşeceği nokta hesaplanır ve bu bilgi doğrultusunda roketin zararsız hale getirilmesi için en yakın üniteden füze fırlatılır.