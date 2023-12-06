İsrail'in idari tutukluluk uygulaması
İsrail, topraklarını işgal ettiği binlerce Filistinliyi, "idari tutukluluk" uygulamasıyla yargılamadan hapiste tutmaktadır. Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te İsrail'in Filistinlilere yönelik yürüttüğü bu uygulama, insan onur ve haysiyeti ile bağdaşmayan türdendir. Haksız muameleler, 7 Ekim olaylarından sonra artış göstermiştir. İşte, siyonist zihniyetin yansıması "idari tutukluluk" uygulamasına dair detaylar...
Giriş Tarihi: 06.12.2023
14:29
Güncelleme Tarihi: 06.12.2023
15:16
İDARİ TUTUKLULUK NEDİR?
🔸 İsrail'in
"idari tutukluluk" uygulaması, işgal altındaki topraklarda, Filistinlileri hiçbir suçlama yöneltmeksizin tutuklaması manasına gelir.
🔸 Siyonist İsrail, yıllardır özellikle Batı Şeria'da
"ileride suç işleyebileceği" gerekçesiyle binlerce Filistinliyi gözaltına almaktadır.
İDARİ TUTUKLULUK SÜRECİ
🔸 İdari tutukluluk süreci şöyledir: Gözaltına alınan bir Filistinli,
sekiz gün içerisinde mahkemeye çıkarılır.
🔸 Tutuklanan kişi, hakkındaki suçlamayı
"güvenliğe zarar verebileceği" gerekçesiyle öğrenemez. Bu nedenle tutuklunun kendini savunabileceği yargı süreci başlamaz.
🔸 Bu süreçte haksız yere tutuklanan masum insanlar,
altı aya kadar hapis yatabilmekte, hürriyetleri insan onur ve haysiyetiyle bağdaşmayacak muamelelerle kısıtlanmaktadır.
Kudüs'ün Surları ve Kapıları
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Altı aylık hapis sürecinin ardından yeniden askeri mahkemeye sevk edilen Filistinlilerin tutukluluk süresi beş yıla kadar defalarca uzayabilmektedir.
🔸 Tek suçu
Filistinli olmak olan ve gerekçesiz tutuklanan insanlar, haksız yere aylarca hapis yatmakta, yıllarca tutuklu kalmaktadır.
İDARİ TUTUKLULUĞUN TARİHİ
🔸 İşgalci İsrail,
1967 yılından bu yana abluka altında yaşamlarını sürdüren Filistinlilere "idari tutukluluk" uygulayarak binlercesini yargılamaksızın hapiste tutmaktadır.
🔸 Bunu yaparken de
İngiliz sömürge dönemindeki Olağanüstü Hal Yasası'ndan uyarlanan İsrail askeri yasalarını kaynak almaktadır.