İsrail'in idari tutukluluk uygulaması

🔸 Altı aylık hapis sürecinin ardından yeniden askeri mahkemeye sevk edilen Filistinlilerin tutukluluk süresi beş yıla kadar defalarca uzayabilmektedir.

🔸 Tek suçu Filistinli olmak olan ve gerekçesiz tutuklanan insanlar, haksız yere aylarca hapis yatmakta, yıllarca tutuklu kalmaktadır.