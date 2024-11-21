Rahman’ın has kulları

◾ Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de pek çok husustan bahseder. Bunların zikredilmesi noktasında pek çok görüş olsa da genel kanı kulların ibret almasıdır.

◾ Bitiş bölümü on dokuzuncu cüzde bulunan, Mekki surelerden olan ve Allah Teâlâ'nın yüceliğini, evrendeki hükümranlığının mutlaklığını savunan Furkan Suresi'nin son tarafında önemli sıfatlar bulunur.

HULEFA-İ RAŞİDİN'İN NASİHATLERİ