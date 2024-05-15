Sadreddin Konevi'nin kaleminden Füsusu'l Hikem'in Sırları

Bir eseri açıklamalar ile zenginleştiren şerh ve haşiyeler İslami ilimlerin gelişiminde büyük yer tutar. Bundan dolayı tarih boyunca İslam dünyasında büyük alimlerin kitaplarına, klasik olarak kabul edilen eserlere şerhler be haşiyeler yazılmıştır. Muhyiddin İbn Arabi düşüncesinin en önemli temsilcilerinden olan ve düşünceleri ile İslam kültür dünyasında önemli bir adım olarak kabul edilen Sadreddin Konevi, Füsusu'l-Hikem'in Sırları isimli eserinde İbn Arabi'nin en önemli iki eserinden biri olarak kabul edilen Füsusu'l-Hikem'in ikliminde yürüyor.