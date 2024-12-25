Şam Süleymaniye Külliyesi

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◾ Süleymaniye Külliyesi'nin mimarı bazı kaynaklarda Mimar Sinan olarak geçse de bu bilgi hakikatten uzak. Koca Sinan İstanbul'daki külliye inşaatı sebebiyle Şam'a gidemedi.

◾ Dönemin şartlarına göre kısa bir sürede inşa edilen cami, Şam Valisi Şemsi Ahmed Paşa'nın riyazetinde inşa edildi. Mimar Sinan caminin inşası için İstanbul'dan Muslihuddin Halife isimli bir hassa mimarını Şam'a göndermişti. Lakin kayıtlara göre inşaattan sorumlu kişi Şamlı Todoros adında bir hıristiyan mimar idi.

MEMLÜK DEVLETİ'NİN ŞAM'A ARMAĞANI: ZAHİRİYE MEDRESESİ