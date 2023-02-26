Memlük Devleti'nin Şam’a armağanı: Zahiriye Medresesi

➤ Tarih boyunca medreseler İslam dünyasının üniversiteleri, ilmin nabzının attığı temel mekanlar olmuştur. Peygamber Efendimizin (SAV) Medine'de inşa ettiği Mescid-i Nebevi de bu ilim merkezlerinin ilki konumundadır.

➤ İlmi faaliyetler ve eğitim için ayrı müstakil bir yapı inşa edilmesine kadar uzunca bir süre mescitler ve camiler ibadethane görevlerinin yanı sıra medrese işlevi de görür.

📌 Bilgi Notu:

Cami ve mescitlerin medrese olarak kullanımı Büyük Selçuklu Devleti veziri Nizamülmülk'ün eğitim için Nizamiye Medresesi'ni inşa ettirmesi ile sona erer.