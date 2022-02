Sivas'taki Selçuklu mührü: Gök Medrese

💠 Minarenin üst köşelerinde dönemine göre yeni ve farklı bir motif olarak yaprak kabartma bulunur. Yaprağın içini hayvan başları doldurur. Koç, aslan, yılan, ejder, fil gibi hayvan başları Türklerin on iki hayvanlı takviminde bulunur.

💠 Avluda dikkat çeken noktalardan biri hücrelerin kapıları üzerindeki yazılardır. Bunlar daha çok bilime, doğruluğa ait ayet ve hadislerden alınmıştır.

💠 Gök Medrese'nin mescidinde arka arkaya üç hadis-i şerif yazar:

"Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur: Kim câmiye bir kandil asarsa Allah her bir yağ damlası için ona on iyilik yazar, ondan on kötülük (günah) giderir ve (onu) on derece yüceltir. Allah Teâla, kandilin ışığıyla bu câmide namaz kılan her kişiye cennete girene kadar hayatında bir nur, ölümünde bir nur, kabrinde bir nur ve kabrinden diriltildiğinde bir nur verir."

🔸

"Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur: Kim Allah Teâlâ için bülbül yuvası kadar bir cami yaparsa Allah Teâlâ da ona cennette bir ev yapar. Allah'ın elçisi doğru söylemiştir."

🔸

"Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur: Namaz kılan kişi kime yakardığını bilseydi, ne sağa ne de sola dönerdi."

🔸

💠 Mihrabın çevresinde ise mozaik çini tekniği ile kufi Ayete'l-Kürsi yazılıdır.

Ayetel Kürsi Türkçe okunuşu ve anlamı!