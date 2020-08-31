Şehirlerle özdeşleşen tarihi mekanlar: 5 şehir 5 tarihi eser

📌 Divriği Ulu Cami, zengin geleneksel taş işçiliğinin en nadide örneklerini sergiler. Bu tarihi yapıyı özgün kılan özelliği, uzaktan bakıldığında simetrik olduğu düşünülen, fakat özünde asimetrik olan bezemelerde yer alan on binlerce motifin hiçbirinin bir daha kendini tekrar etmemesidir.

➡️ Mimar Hürremşah, Allah'ın tekliğine ve birliğine vurgu yapmak için binlerce motifin hiçbir şeklini bir daha tekrar ettirmez.

Osmanlı sanatında iz bırakmış 5 motifi