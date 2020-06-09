Yeni normalde İstanbul'da gezebileceğiniz mekanlar

Belgrad Ormanı; Balkan Yarımadası'nın en doğu ucunda bulunuyor. Ormanın doğal sınırları doğuda İstanbul Boğazı, kuzeyde ise Karadeniz ile çevrili. Orman Karadeniz kıyısına 4 km, Boğaz kıyısına ise 3 km uzaklıkta.

Belgrad Ormanı, kışın yaprak döken çok sayıda ağaç ve bitki türünün oluşturduğu, yapraklı bir ormandır. Ormanda ilk sırayı meşe ağaçları almaktadır. Daha sonra doğu kayını, gürgen ve Anadolu kestanesi gelir. Belgrad Ormanı'nda 71 çeşit kuş ve 18 çeşit memeli yaşamaktadır. Alınan koruyucu önlemler sayesinde yaban yaşamı devam etmektedir.📌

Günümüzde orman 13 hektarlık bir alana sahiptir. 1521 yılında eski Ayvat köyü yakınına kurulmuştur. Belgrad Ormanı, koruma statüsünü 16. yüzyılda kazanmış ve bu durum günümüze kadar devam etmiştir.

📍Nasıl gidilir?

Ormana özel aracı ile gelmeyi düşünenler; ormana iki önemli hat üzerinden ulaşılabilir. Bu hatlardan ilki Taksim-Sariyer - Kilyos hattı. İkincisi ise birinci hattın ormanın kuzey bölgesine ulaşım sağlayan bağlantısı olan Bakçeköy -Kilyos ve Gümüşdere - Ayazma yolları.

Ormana toplu taşıma ile gidecek olanlar; 42T, 42R, 42M, 42HM ya da 153 numaralı otobüs hatlarını kullanarak ormana ulaşabilir. Öte yandan bu otobüs hatlarının yanı sıra yalnızca cumartesi ve pazar günleri hizmet veren D2 otobüs hattı da tercih edilebilir. Yeni normal sürecinde sefer saatleri muhakkak kontrol edilmeli.