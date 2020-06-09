Yeni normalde İstanbul'da gezebileceğiniz mekanlar
Büyük medeniyetlerin beşiği bir şehir… Adına efsaneler yazılmış, Boğaziçi'ni gerdanına inci gibi takmış nazlı İstanbul. Taşı toprağı altın, her adımda tarih kokan bu kent; yeşili, mavisi ve eski eserleriyle geçmiş zamanları yaşatmaya devam ediyor. Sizler için, yeni normalde sakin kalan tarihi ve turistik mekanlardan birkaçını listeledik.
Giriş Tarihi: 09.06.2020
14:48
Güncelleme Tarihi: 09.06.2020
15:05
İstanbul'un Avrupa Yakası'nda bulunan, doğal oluşumlu bir yeşil alan olarak tanımlanan Belgrad Ormanı, İstanbul'un günümüzdeki en önemli yeşil alanlarından bir tanesi. Doğusuna İstanbul Boğazı, kuzeyine ise Karadeniz'i alan orman, günümüzde İstanbulluların özellikle hafta sonları yeşil iç içe vakit geçirmek istediklerinde ziyaret ettikleri, su kemerleri ve mesire yerleri ile huzurlu bir ortam niteliği taşıyor.
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Kanuni Sultan Süleyman bölgeye bu adı vermiştir. Osmanlı döneminde, şehrin su ihtiyacının önemli bir kısmı bu orman ve çevresinden karşılanırdı. 1719 yılında yapılan Büyük Bent ile 1722 yılında tamamlanan Topuzlu Bendi'nin ardından inşa edilen Valide, II. Mahmud, Kömürcü ve Kirazlı bentleri ormanın su toplama yerleridir.
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Belgrad Ormanı nasıl gidilir?
Belgrad Ormanı; Balkan Yarımadası'nın en doğu ucunda bulunuyor. Ormanın doğal sınırları doğuda İstanbul Boğazı, kuzeyde ise Karadeniz ile çevrili. Orman Karadeniz kıyısına 4 km, Boğaz kıyısına ise 3 km uzaklıkta.
Belgrad Ormanı, kışın yaprak döken çok sayıda ağaç ve bitki türünün oluşturduğu, yapraklı bir ormandır. Ormanda ilk sırayı meşe ağaçları almaktadır. Daha sonra doğu kayını, gürgen ve Anadolu kestanesi gelir. Belgrad Ormanı'nda 71 çeşit kuş ve 18 çeşit memeli yaşamaktadır. Alınan koruyucu önlemler sayesinde yaban yaşamı devam etmektedir.📌
Günümüzde orman 13 hektarlık bir alana sahiptir. 1521 yılında eski Ayvat köyü yakınına kurulmuştur. Belgrad Ormanı, koruma statüsünü 16. yüzyılda kazanmış ve bu durum günümüze kadar devam etmiştir.
📍Nasıl gidilir?
Ormana
özel aracı ile gelmeyi düşünenler; ormana iki önemli hat üzerinden ulaşılabilir. Bu hatlardan ilki Taksim-Sariyer - Kilyos hattı. İkincisi ise birinci hattın ormanın kuzey bölgesine ulaşım sağlayan bağlantısı olan Bakçeköy -Kilyos ve Gümüşdere - Ayazma yolları.
Ormana
toplu taşıma ile gidecek olanlar; 42T, 42R, 42M, 42HM ya da 153 numaralı otobüs hatlarını kullanarak ormana ulaşabilir. Öte yandan bu otobüs hatlarının yanı sıra yalnızca cumartesi ve pazar günleri hizmet veren D2 otobüs hattı da tercih edilebilir. Yeni normal sürecinde sefer saatleri muhakkak kontrol edilmeli.
Haliç, çevresindeki camiler, müzelerle bir rüyalar semtidir. Dünyanın en güvenli doğal limanlarından biri olan Haliç, tarih boyunca bolluğun ve bereketin simgesi olmuştur. Yüzyıllar boyunca İstanbul'un gelişmesine kentin coğrafi konumu dışında, doğal liman olan Haliç'in de etkisi olmuştur.
Burası, Alibeyköy yönünde yumuşak kıvrımla eğilen 4. coğrafi yüzyılda oluşmuş bir körfezdir. Kentin karasına sokulan 8 km uzunluğundaki Haliç, tarihi yarımada ile Pera platolarını birbirinden ayıran Sarayburnu ile Tophane arasında yer almaktadır.
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Avrupa yakasını ikiye ayıran limanın en geniş yeri, Boğaz tarafındaki girişidir. Bu iç suyolunun içerideki en geniş noktası ise Kasımpaşa ile Cibali arasındadır. Bu bölgede Haliç 700 metrelik bir genişliğe ulaşmaktadır.📌
📍Nasıl gidilir?
Haliç'e toplu taşıma aracı ile en kolay yol Metrobüs kullanarak gidebilirsiniz. Ayvansaray durağından indikten sonra yürüyerek Haliç'e inebilirsiniz. Haliç'e özel aracınız ile gidecekseniz E-5 kara yolundan Eyüp çıkışından ayrılın, Haliç'te nereye gitmek isterseniz oraya doğru yönelebilirsiniz.
İçinden deniz geçen sayılı dünya kentlerinden olan İstanbul'un Anadolu yakasında, Üsküdar ilçesinin Salacak açıklarında küçük bir ada üzerine inşa edilmiş tarihi bir kuledir. Bizans döneminde inşa edilen bu efsanevi kule, gümrük istasyonu olarak kullanılmıştır. Kulenin temelleri ve alt katların önemli bölümleri Fatih dönemine aittir.
Kuleyle ilgili efsanelerden biri, mitolojik kahraman Leandros'un, sevgilisi Hero'ya kavuşmak için Boğaz'ı yüzerek geçerken boğulduğu yere bir anı olarak yapıldığını söyler. Kuleyle ilgili anlatılan bir başka efsane de, Üsküdar tekfurunun, kızını bir Anadolu kahramanı olan Battal Gazi'nin kaçırmasına ve kızının bir yılan tarafından sokularak öldürüleceği söylentisine karşı önlem olarak buraya kapattığıdır.
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