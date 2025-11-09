20 maddede seyyah-ı alem Evliya Çelebi

1 /21 Evliya Çelebi’nin gerçek adı nedir?













🔹 Dünyanın en büyük seyyahı Evliya Çelebi hakkında bilgiler, kendisinin kaleme aldığı olan Seyahatname'ye dayanır. Seyyahın adı, bu eserinde de Evliya Çelebi olarak geçtiği için tam ve gerçek adı belli değildir.

🔹 Adının hocası İmam Evliya Mehmed Efendi'ye nispetle alınmış olacağı düşünülür. Bir diğer görüşe göre ise devrin büyük imamlarından Evliya Mehmed Efendi'ye çok saygı duyduğu için oğlunun ismini Evliya koydu.

OSMANLI TARİHİNDE AZ BİLİNEN 35 İLGİNÇ BİLGİ