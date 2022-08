Hafta sonu izleyebileceğiniz film önerileri

🎥 Bir karakterin iç hesaplaşması

◼ Filmin anlatısı karakter odaklıdır. Başkarakterimiz olan Kerim'in, yaşadığı olaylar ışığında başladığı yerden sonraki değişimini gözlemler ve nereye vardığını görürüz. Film, zaman zaman komediye zaman zaman melodrama kaçar.

Kırsal kesim ve kentteki hayatın yani geleneksel yaşam ile modernite arasındaki derin çelişkiyi gösterir. Konu bakımından her kesime hitap edebilecek bir meselesi vardır.

◼ Kerim, her zaman iyi veya her zaman kötü bir karakter değildir. Filmi izlerken bazen ona hak verir bazen haksız buluruz. Özellikle Tahran'a gitmesiyle karakterde bozulmalar başlar. Yapabileceğine asla ihtimal vermeyeceğimiz şeyleri yapmayı düşünür ve yapar da. Ancak her yanlışta ders niteliğinde bir olay yaşar. Bedelini biraz ağır öder.

Çalıştığı çiftlikte kapıyı kapatmayı unuttuğu için kaçan devekuşundan sorumlu tutulan Kerim, işten atılır. Ancak o akşam çocuklarına hediyeler alarak eve gider ve hiçbir şey yansıtmaz. Böyle bir karakterin hiç bozulmayacağını düşünürüz. Klasik bir hikâye sinemacısı, karakterin başına daha da kötü şeylerin geleceğini ve onları nasıl aşacağını izleyeceğini düşünür. Ancak bu filmde öyle olmaz. Filmin dramatik yapısı, Kerim'in Tahran'a gitmesi ve şehirdeki ekonomik ilişkilerin onu bozmaya başlamasıyla ilerler.