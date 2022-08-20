Hafta sonu izleyebileceğiniz film önerileri

İran Sineması, kendi kültürünü sinemaya uyarlayarak yeni bir anlatım dili geliştirir ve böylece saf, naif, ruha dokunan sinemayı gösterir izleyiciye...

◼ İrfan Sineması olarak da adlandırabileceğimiz Mecidi filmleri, bir mananın peşindedir. İnancını filmlerine yansıtırken, Mevlana'dan izler taşımayı da ihmal etmez. Kırsal kesim insanını anlatır, köy ve kent çelişkisine değinir. Hemen herkes taşrada yaşar ve geçim derdindedir. Yoksulluğun içerisindeki insanın alçakgönüllü halini anlatır. Şükretmek ve gayret göstermek üzerine kurulu bir senaryosu vardır.

🎥 Bu hafta sonu ailecek izleyebileceğiniz film önerilerimizi İran sinemasından yönetmen Mecid Mecidi'den seçtik.

Serçelerin Şarkısı

Cennetin Çocukları

◼ Her iki filmde de kaybolan bir eşya bulunur ve onu tekrar elde etmek için verilen çaba gösterilir. Serçelerin Şarkısı filmi daha çok Kerim karakteri üzerinden ilerler. Tokgözlü Kerim'in yaşadığı olaylar sonucunda dönüştüğü doyumsuz karakteri aşama aşama görürüz. Hayat ona bazı işaretler gösterse de o bunlardan ders çıkarmaz ancak sonunda başına büyük bir şey gelir. Cennetin Çocukları filminde ise iki kardeşin kaybolan ayakkabılar üzerinden yaşadıkları macera konu edilir. Kaybolan ayakkabılar nedeniyle iki kardeş bir çift ayakkabıyı değişerek kullanır. Küçük yürekleriyle buldukları çözüm budur.