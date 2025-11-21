Adatepe'de bunları yapmadan dönme
Kaz Dağları'nın arasında gizli kalmış bir güzellik; Adatepe Köyü. Burası bölgenin turizmini fazlasıyla etkileyen, oldukça önemli köy. İsminden de anlaşılacağı üzere yüksekçe bir yere konumlanan bu yerde, görülemeye ve yapılmaya değer pek çok şey var. Adatepe Köyü Camii'nde namaz kılmak ve otlu dondurmanın tadına bakmak gibi. İşte, sizler için hazırladığımız yapılacaklar listesi...
ADATEPE SOKAKLARINDA DOLAŞ
◾ Adatepe, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı tarihi bir köy. Yüksekçe bir yere konumlanan bu köy, MÖ 1400'lü yıllarda Hititlerin egemenliğine ardından Lidya Krallığı'na geçmiştir.
◾ Adatepe Köyü'nün tarihine ayrı bir içerikte değineceğiz. Burası yakın zamanda büyük bir restorasyondan geçmiş ve günümüzde ise köy için açık hava müzesi diyebiliriz. Bilhassa sokaklarında gezerken bahsettiğimiz bu durumu derinden hissediyorsunuz.
KAHVE MOLASI VER
◾ Adatepe Köyü yakında zamanda büyük bir restorasyondan geçtiğinden, yapılar aynı tipte rengarenk güzel bir görüntüye sahip. Böylesine güzel yapıların bir kısmı restoran veyahut kafeler çevrilmiş durumda.
◾ Adatepe'de birbirinden güzel kafeler var, köyün renkli ve neşeli sokaklarını dolaşırken bu yerlerde kahve molası verebilirsiniz. Özellikle yukarı taraflarda, köy manzaraları mekanlar mevcut.
ADATEPE KÖYÜ CAMİİ'NDE NAMAZ KIL
◾ Adatepe'de muhakkak görmeniz gereken bir yer var, Selçuklu mirası Adatepe Köyü Camii. Burası öncelikle biraz tepede bulunduğundan ötürü çok güzel bir Ege manzarası var.
◾ Cami, 1469 senesinde Zağanos Paşa'nın kızı tarafından yaptırılmıştır. 2019 yılında bir hayırsever tarafından da restore ettirilmiş ve tekrar ibadete açılmış. Buranın önemli bir özelliği var, caminin imamı ezanı farklı makamlarda okuyor. Bu da köye gelen yerli yabancı turistlerin büyük ilgisini çekiyor.
MEŞHUR İNCİRİNİ YE
◾ Ege deyince akıllara belli yiyecekler geliyor. Bunlardan biri de incir. Adatepe'de gezerken dikkatimi çeken bir durum oldu. Bu da çok fazla incirin satılması.
◾ İnciri gerçekten lezzetliydi, bana sorarsanız Adatepe'nin en meşhur yiyeceği. Adatepe'ye oldukça yakın olan Yeşilyurt köyünde de incir satılıyordu ama Adatepe'deki çok daha lezzetliydi. Belki konumdan ötürü olabilir bu. Yolunuz buraya düşerse incirin tadına bakmayı unutmayın.
TAŞ MEKTEP'E GİT
◾ Köyün renkli sokaklarından yukarıya doğru yürüdüğünüzde karşınıza meşhur Adatepe Taş Mektep karşınıza çıkıyor. Tarihi yapının geçmişi, 1974'lü yıllara uzanıyor.
◾ 1974 ile 1985 seneleri arasında hizmet veren okul, öğrenci azlığından ötürü kapatılmış. 1997 senesinde ise tekrardan hizmete açılmış. Yetişkinler için; felsefe, sanat tarihi, edebiyat, sanat alanlarında seminerler düzenleniyordu. Ancak 2023'te bu faaliyetler durmuş. İşte, şimdilerde ise sadece müze olarak işlev görüyor.