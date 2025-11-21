Adatepe'de bunları yapmadan dönme

4 /10













MEŞHUR İNCİRİNİ YE

◾ Ege deyince akıllara belli yiyecekler geliyor. Bunlardan biri de incir. Adatepe'de gezerken dikkatimi çeken bir durum oldu. Bu da çok fazla incirin satılması.

◾ İnciri gerçekten lezzetliydi, bana sorarsanız Adatepe'nin en meşhur yiyeceği. Adatepe'ye oldukça yakın olan Yeşilyurt köyünde de incir satılıyordu ama Adatepe'deki çok daha lezzetliydi. Belki konumdan ötürü olabilir bu. Yolunuz buraya düşerse incirin tadına bakmayı unutmayın.