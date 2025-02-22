İstanbul’un 5 önemli Türbesi

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◾ İstanbul, hem yerli halkın hem de turistlerin çokça ziyaret ettiği kutsal mekanlar arasında yer alır. Bu kutsal şehir, binlerce yıllık tarihi ve zengin mirasıyla adeta bir açık hava müzesini andırır.

◾ Her çağdan iz bırakan aziz İstanbul, sayısız eseri bünyesinde barındırmakta ve bunların arasında en önde türbeler gelmektedir.