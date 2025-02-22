İstanbul’un 5 önemli Türbesi
İstanbul, Müslümanlar için idari, sosyal, kültürel ve ekonomik olduğu kadar dini sebeplerle de ziyaret edilen büyük merkezlerden biridir. Tarihi ve kültürel zenginlikleriyle hem Anadolu'da hem de Avrupa'da ünlü bir şehir olan İstanbul, birçok önemli türbeye ev sahipliği yapmaktadır. Sizlere İstanbul'un 5 önemli Türbelerini anlattık.
◾ İstanbul, hem yerli halkın hem de turistlerin çokça ziyaret ettiği kutsal mekanlar arasında yer alır. Bu kutsal şehir, binlerce yıllık tarihi ve zengin mirasıyla adeta bir açık hava müzesini andırır.
◾ Her çağdan iz bırakan aziz İstanbul, sayısız eseri bünyesinde barındırmakta ve bunların arasında en önde türbeler gelmektedir.
Cengiz Dağcı'dan "Biz Beraber Geçtik Bu Yolu" eserinden alıntılar
◾ İstanbul'da eserleri ile Müslüman üzerinde derin ve silinmez izler bırakmış veliler bulunmaktadır. Bu veliler, hizmetleriyle halkın teveccühünü kazanmış, halkın dualarına mazhar olmuşlardır.
◾ İstanbul; camileri, türbeleri, tekkeleri, medreseleri ile Müslümanlar için oldukça büyük bir önem teşkil eder. Hatta şehrin ziyaret mekanlarını camiler, türbeler, tekkeler ve medreseler olarak dörde ayırabiliriz.
↪ Evliyalar, türbeler şehri İstanbul, adım attığınız her köşesinde kıymetli hazineleri ve maneviyatı ile gelenleri karşılamaktadır. İstanbul'da camiler, türbeler, tekkeler ve medreseler birbirine yakın inşa edildiği görülür.
◾ Yüzyıllar boyunca pek çok hükümdarın gözdesi olan İstanbul, tarih içinde defalarca fetihler, yeni imparatorluklar görmüş ve nice evliyanın da kalıcı mekanı olmuştur.
◾ İstanbul'da yaklaşık olarak yüzün üzerinde türbe bulunur. Bunlardan bazılarının hakkında yeterli bilgi bulunmamaktadır.
◾ İstanbul'daki türbeler, sadece dini açıdan değil, aynı zamanda tarihi ve mimari özellikleriyle de göz kamaştırır. İstanbul'un bu gizemli ve dikkat çekici türbeleri arasından en çok ziyaret edilen beş tanesine yakından inceleyeceğiz.
➡ Bu 5 türbe:
Eyyub El Ensari Türbesi
Hz. Yuşa Türbesi
Yahya Efendi Türbesi
Aziz Mahmud Hüdai Türbesi
Sümbül Efendi Türbesi
◾ Eyüp Sultan Camii'nin kuzey tarafında bulunan Hz. Hâlid Bin Zeyd Ebû Eyyüb el-Ensâri'nin kabri, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethetmesinin akabinde İstanbul'da yapılan ilk eser olarak yer almaktadır.
◾ Medine Hazraç kabilesi aile üyelerinden biri olan Neccar- Zade Hanedanı'nın reisi olan Eyyüb el-Ensâri, Hicretten iki yıl önce Mekke'de Peygamber Efendimiz (SAV) ile görüşerek İslam'ı kabul etmiştir.