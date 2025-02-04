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Cengiz Dağcı'dan "Biz Beraber Geçtik Bu Yolu" eserinden alıntılar

Yayınlanma Tarihi: Şubat 04, 2025 11:17

Kaleminin hakkını veren bir isim Cengiz Dağcı. Vatanı Kırım için çalışan, çabalayan ve dünya tarafından tanınmasını sağlayan bir isim o. Romanlarında konu olarak bilhassa topraklarında bulunan her bir hanenin sıkıntılarını, çektiklerini ve milletine yapılan zulümleri işlemiş ve bunu kendine borç bilmiş. "Biz Beraber Geçtik Bu Yolu" eseri de bunlardan yalnızca biri. Dağcı, romanında II. Dünya Savaşı yıllarında Ruslar adına zorla savaştırılan bir Kırım Türk'ü olan İzmail Tavlı'nın hikayesini anlatmakta. İşte bu kitaptan sizler ders niteliğinde alıntıları bir araya getirdik.

1/20

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İçimde taşıdığım gençliğimin renkleriyle geçebildim ben en uzak mesafeleri.

CENGİZ DAĞCI

Cengiz Dağcı'nın "Biz Beraber Geçtik Bu Yolu" kitabından alıntılar

2/20

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Sevgi sözcüğünün gerçek anlamını bilenler öldürmezler, bilmeyenler öldürürler…

CENGİZ DAĞCI

3/20

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Fırtına diner, suskunluk dağılır, özlem söner. Ama dünya kalır. Sen ister güçlü, ister güçsüz ol, senin için yaşam dediğin yalnızca mesafedir; mesafeden başka bir şey değildir.

CENGİZ DAĞCI

4/20

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Şimdi uyu. Sen uyurken en güzel çiçekler açacak bahçede.

CENGİZ DAĞCI

Cengiz Dağcı'nın kaleminden "Dönüş"

5/20

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Dünya güçlü olanların dünyasıydı…

CENGİZ DAĞCI

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