Cengiz Dağcı'dan "Biz Beraber Geçtik Bu Yolu" eserinden alıntılar
Yayınlanma Tarihi: Şubat 04, 2025 11:17
Kaleminin hakkını veren bir isim Cengiz Dağcı. Vatanı Kırım için çalışan, çabalayan ve dünya tarafından tanınmasını sağlayan bir isim o. Romanlarında konu olarak bilhassa topraklarında bulunan her bir hanenin sıkıntılarını, çektiklerini ve milletine yapılan zulümleri işlemiş ve bunu kendine borç bilmiş. "Biz Beraber Geçtik Bu Yolu" eseri de bunlardan yalnızca biri. Dağcı, romanında II. Dünya Savaşı yıllarında Ruslar adına zorla savaştırılan bir Kırım Türk'ü olan İzmail Tavlı'nın hikayesini anlatmakta. İşte bu kitaptan sizler ders niteliğinde alıntıları bir araya getirdik.
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İçimde taşıdığım gençliğimin renkleriyle geçebildim ben en uzak mesafeleri.
CENGİZ DAĞCI
Cengiz Dağcı'nın "Biz Beraber Geçtik Bu Yolu" kitabından alıntılar
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Şimdi uyu. Sen uyurken en güzel çiçekler açacak bahçede.
CENGİZ DAĞCI