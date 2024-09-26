Cengiz Dağcı'nın "Biz Beraber Geçtik Bu Yolu" kitabından alıntılar

Kırım'ın en önemli simalarından biri olan Cengiz Dağcı, ömrü boyunca Türk dünyasının gür sesi olmuştur. Eserlerinde daha çok "vatan özlemi" ile ilgili konular işlemiştir. Bilhassa Dağcı'nın ikinci eseri olan "Biz Beraber Geçtik Bu Yolu" kendi hayatından izler taşımaktadır. Yazarın, "Rus-Alman Savaşı"nda Türklerin çektiği acıları anlattığı romanından sizler için alıntılar derledik.