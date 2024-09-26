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Cengiz Dağcı'nın "Biz Beraber Geçtik Bu Yolu" kitabından alıntılar

Kırım'ın en önemli simalarından biri olan Cengiz Dağcı, ömrü boyunca Türk dünyasının gür sesi olmuştur. Eserlerinde daha çok "vatan özlemi" ile ilgili konular işlemiştir. Bilhassa Dağcı'nın ikinci eseri olan "Biz Beraber Geçtik Bu Yolu" kendi hayatından izler taşımaktadır. Yazarın, "Rus-Alman Savaşı"nda Türklerin çektiği acıları anlattığı romanından sizler için alıntılar derledik.

Giriş Tarihi: 26.09.2024 08:56
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Tecrid edilmiş zaman hafızamın aynasında kaldı. Ben her gün görüyorum o zamanı.

Cengiz Dağcı

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Savaş fırtınası en güzel gülleri yetiştirdiğin bahçenden de geçti ve fırtınanın, yalnızca güllerini değil, seni de ezdiğini düşünüyorum.

Cengiz Dağcı

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Herkes ama herkes, kendi cennetini kendisinin içinde taşıyordu. Belki cehennemini de.

Cengiz Dağcı

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Bazı durumlarda en iyi şifa ve ilacı duada bulur insan.

Cengiz Dağcı

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Sevmek sözcüğünün gerçek anlamını bilenler öldürmezler; bilmeyenler öldürüyorlar.

Cengiz Dağcı

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