İlk çocuk dergisi: Mümeyyiz

Osmanlı'da eğitim politikalarının düzenlenmesinin ardından Tanzimat ile birlikte çocuklara yönelik süreli yayınlar da ortaya çıktı. Osmanlı'da eğitimin önemli bir parçası olarak kullanılan çocuk dergilerinin ilki Mümeyyiz'di. Alanında ilk olmasına rağmen bir hayli kapsamlı hazırlanan dergi, çocukların genel kültür ve ahlak noktasında en mükemmel şekilde gelişimlerini amaçladı. Peki, derginin içeriği nasıldı? Dergide neden şiirlere yer verilmedi? İşte ilk çocuk dergisi Mümeyyiz hakkında detaylar…
Giriş Tarihi: 24.08.2020
10:14
Güncelleme Tarihi: 24.08.2020
10:37