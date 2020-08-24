İlk çocuk dergisi: Mümeyyiz

📌Çocuklara yönelik olması dolayısıyla, derginin her sayısının çocukların ilgisini çekmek için birbirinden farklı renklerde basılmasına özen gösteriliyordu. Bu renkler; "pembe, yeşil, turuncu, kahverengi, yavruağzı, sarı, mavi, mor" ve bunların değişik tonlarından ibaretti.

📌Derginin büyük harflerle yazılı isminin altında, "Çocuklar için gazetedir." ibaresi yer alıyordu.

📌Mümeyyiz ilk çocuk dergisi olmasına rağmen kendisinden sonraki dergilere göre uzun ömürlü oldu.

Osmanlı'da çocuk dergileri ve dil eğitimine katkıları