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İlk çocuk dergisi: Mümeyyiz

Osmanlı'da eğitim politikalarının düzenlenmesinin ardından Tanzimat ile birlikte çocuklara yönelik süreli yayınlar da ortaya çıktı. Osmanlı'da eğitimin önemli bir parçası olarak kullanılan çocuk dergilerinin ilki Mümeyyiz'di. Alanında ilk olmasına rağmen bir hayli kapsamlı hazırlanan dergi, çocukların genel kültür ve ahlak noktasında en mükemmel şekilde gelişimlerini amaçladı. Peki, derginin içeriği nasıldı? Dergide neden şiirlere yer verilmedi? İşte ilk çocuk dergisi Mümeyyiz hakkında detaylar…

Giriş Tarihi: 24.08.2020 10:14 Güncelleme Tarihi: 24.08.2020 10:37
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ÇOCUK DERGİCİLİĞİ
ÇOCUK DERGİCİLİĞİ

📌Dünyadaki ilk çocuk dergisi 1751 yılında İngiltere'de "The Lilliputian Magazine" adıyla yayımlandı ve böylece çocuk dergiciliği başlamış oldu.

📌Dünyada hızla yayılan çocuk dergileri, basım yayın hayatının gelişmesiyle birlikte çok geçmeden Osmanlı'da da yayımlanmaya başlandı.

Tarihte toplumu dönüştürme ve kültürel hegemonya aracı olarak mizah dergileri

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OSMANLI’NIN ÇOCUK EĞİTİMİNDE ETKEN ROL: DERGİLER
OSMANLI’NIN ÇOCUK EĞİTİMİNDE ETKEN ROL: DERGİLER

📌Osmanlı'da Maarif-i Umumiye Nizamnamesi'nin yayınlanmasıyla birlikte, çocuklara yönelik süreli yayınlar da ortaya çıktı. Bu nizamname ile eğitim, devlet işi olarak kabul edildi ve çocuk dergileri de bu süreçte eğitimin önemli bir parçası olarak kullanıldı.

📌Nizamname doğrultusunda yayınlanan çocuk dergilerinin içeriği oldukça kapsamlıydı. Bilhassa dil öğretimine karşı önemli bir hassasiyet mevcuttu.

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📌19. yüzyılda yayınlanan çocuk dergileri genel kültür ve ahlak başta olmak üzere pek çok konuda yayın yapmışlardı.

📌Peki, Osmanlı'da yayımlanan ilk çocuk dergisi hangisiydi?

Osmanlı'da eğitimin eğlenceli dünyası "Çocuk Dergileri"

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İLK ÇOCUK DERGİSİ: MÜMEYYİZ
İLK ÇOCUK DERGİSİ: MÜMEYYİZ

📌Türkçe basılan çocuk dergilerinin geçmişi 15 Ekim 1869'da çıkan Mümeyyiz'e uzanır. Edebiyatımızdaki ilk çocuk dergisi her sayısı farklı renkle basılan ve 49 sayı yayımlanan Mümeyyiz'di.

📌Dergi, Mümeyyiz adlı bir gazetenin Cuma günü çıkarılan eki olarak yayınlanmıştı.

📌Kırımlı Türk eğitimci Sıdkı Efendi'nin çıkardığı dergi yalnızca başkent odaklı değildi, İstanbul'da basılıp Anadolu'ya dağıtılıyordu.

📌Derginin kadrosunu Sıdkı Efendi dışında Tevfîk, Emîn, Ahmed Fâik, Rıfat Efendi ve Süleyman Fâik gibi isimler oluşturmuştu.

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📌Çocuklara yönelik olması dolayısıyla, derginin her sayısının çocukların ilgisini çekmek için birbirinden farklı renklerde basılmasına özen gösteriliyordu. Bu renkler; "pembe, yeşil, turuncu, kahverengi, yavruağzı, sarı, mavi, mor" ve bunların değişik tonlarından ibaretti.

📌Derginin büyük harflerle yazılı isminin altında, "Çocuklar için gazetedir." ibaresi yer alıyordu.

📌Mümeyyiz ilk çocuk dergisi olmasına rağmen kendisinden sonraki dergilere göre uzun ömürlü oldu.

Osmanlı'da çocuk dergileri ve dil eğitimine katkıları

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