İngiltere’nin unutulmuş dev sınırı: Hadrian Duvarı

🔸 Roma İmparatorluğu, dünya tarihindeki en emperyalist devletinden yalnızca biri. Roma'yı ayrı kılan özelliği ise bu noktada diğer devletlerden daha eski bir geçmişe sahip olması.

🔸 İşte, Roma İmparatorluğu'nun hırsının bir kanıtı olarak da Hadrian Duvarı önümüzde canlı bir örnek olarak duruyor. Peki, dizi/film ve şarkılara ilham olan bu duvar nerede ve niçin yapıldı?