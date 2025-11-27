İngiltere'nin unutulmuş dev sınırı: Hadrian Duvarı
Kuzey rüzgarlarının fısıltısı, bir hikayeyi anlatıyor senelerce. Bu, Hadrian Duvarı'nın yapılış öyküsü. "117 kilometrelik taş yılan" anılan olarak Hadrian Sınırı, 300 yıl boyunca Roma İmparatorluğu'nun kuzeybatı sınırıydı. Burası MS 122'de Britanya'yı ziyaret eden Roma İmparatoru Hadrianus tarafından hem savunma hem de çevre bölgeleri kontrol altında tutmak için inşa ettirilmişti. İşte, İngiltere'nin unutulmuş dev sınırı...
🔸 Roma İmparatorluğu, dünya tarihindeki en emperyalist devletinden yalnızca biri. Roma'yı ayrı kılan özelliği ise bu noktada diğer devletlerden daha eski bir geçmişe sahip olması.
🔸 İşte, Roma İmparatorluğu'nun hırsının bir kanıtı olarak da Hadrian Duvarı önümüzde canlı bir örnek olarak duruyor. Peki, dizi/film ve şarkılara ilham olan bu duvar nerede ve niçin yapıldı?
🔸 Roma döneminden kalma Hadrianus Duvarı olarak da bilinen yapı; İngiltere ve İskoçya arasında bulunuyor. Duvara verilen bu isim, inşa emrini eren imparatordan alıyor.
🔸 İmparator Hadrianus, Roma İmparatorluğu'nun MS 122 senesinde, kuzeybatı kesimlerinde yaşanan kargaşadan sonra tahta çıkmıştır. Hadrianus'un bu duvarı inşa ettirmesi elbette bunlarla alakalı olabilir.
🔸 Bu duvarın yapılış amaçlarından biri şüphesiz, dünyanın dört bir yanından gelen isyancılara göz dağı vermek. Günümüzde bu sınırın yüzde onluk kısmı görülüyor.
🔸 Yıllarca bir sembol olarak var olan bu sınırın büyük bir kısmı kaybolmuş durumda. Bu duvarın inşası altı yıl sürmüş ve Suriye'den dahi askerler getirilmiş.
🔸 İnşasında tam 15 bin kişi çalıştığı kayıtlara geçmiş. Bu tarihi yer, Roma İmparatorluğu'nun gücü zirvedeyken inşa edilmiş ve 5.000'lik bir alana yayılmıştı.
🔸 Roma'nın kuzey kilidi, 73 mil uzunluğundaydı. Duvar; Kuzey Denizi yakınlarındaki Wallsend ve Tyne Nehri kıyılarından İrlanda Denizi'ndeki Solwey Körfezi'ne kadar uzanıyordu.
🔸 Romalılar, Britanya'yı fethettikleri dönemden itibaren bölgede çıkan ayaklanmalarla uğraşıyorlardı. Roma ordusu bu ayaklanmaları, Hadrianus Duvarı sayesinde daha kolay bastırabilecekti.
🔸 Bundan ötürü sınırın dış politikası, "güç yoluyla barış" ilkesi kabul edilmişti. Yani burası o yıllarda, önemli bir stratejik nokta olan nitelendiriliyordu.