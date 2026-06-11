Hadis-i Şerifler ile doğruluk

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Resulullah (SAV) buyurdu:

Allah'ın doğru yola ilettiği kimseyi saptıracak hiç kimse yoktur. O'nun saptırdığı kimseyi de doğru yola iletecek hiç kimse yoktur.

Nesâi, Nikâh, 39

YOL GÖSTERİCİ 50 HADİS