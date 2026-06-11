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Hadis-i Şerifler ile doğruluk

Yayınlanma Tarihi: 11.06.2026 10:09 Güncelleme Tarihi: 11.06.2026 16:30

Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de buyurduğu ahlaki değerlerin en yücelerinden birisi de doğruluktur. Doğruluğun olmadığı bir hayat düzeninde pek çok nokta eksik kalır. Bireysel bir eylem olan doğruluk aynı zamanda toplumsal yaşantının vazgeçilmez unsurudur. Alemlere Rahmet olan Efendimiz (SAV) pek çok hadis-i şerifinde doğruluğu övmüş, doğru olmayı öğütlemiştir. İşte, Resulullah'ın (SAV) hadis-i şerifler ile doğruluk...

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Resulullah (SAV) buyurdu:

Allah'ın doğru yola ilettiği kimseyi saptıracak hiç kimse yoktur. O'nun saptırdığı kimseyi de doğru yola iletecek hiç kimse yoktur.

Nesâi, Nikâh, 39

YOL GÖSTERİCİ 50 HADİS

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Resulullah (SAV) buyurdu:

Allah'a inandım de, sonra dosdoğru ol!

Müslim, İmân 62

EFENDİMİZİN İNSANLARI BİRLEŞTİREN 40 HADİSİ

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Resulullah (SAV) buyurdu:

Yalanı ve yalana göre hareket etmeyi terk etmeyenin yemeyi içmeyi bırakmasına Allah'ın ihtiyacı yoktur!

Buhâri, Savm 8

GÖNÜLLER YAPAN 40 HADİS-İ ŞERİF

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Resulullah (SAV) buyurdu:

Müslüman, Müslüman'ın kardeşidir. Ona hainlik yapmaz, ona yalan söylemez, onu zor durumda yüzüstü bırakmaz...

Tirmizi, Birr 18

10 HADİS İLE ZİKİR VE MANEVİYAT

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Resulullah (SAV) buyurdu:

Seni şüphelendireni bırak, şüphelendirmeyene bak. Çünkü doğruluk kalbin (tereddütsüz biçimde) huzura ermesidir. Yalan ise şüpheden ibarettir.

Tirmizi, Sıfatül-kıyâme 60

HAYATIMIZA YÖN VEREN 100 HADİS-İ ŞERİF

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