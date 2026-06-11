Hadis-i Şerifler ile doğruluk
Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de buyurduğu ahlaki değerlerin en yücelerinden birisi de doğruluktur. Doğruluğun olmadığı bir hayat düzeninde pek çok nokta eksik kalır. Bireysel bir eylem olan doğruluk aynı zamanda toplumsal yaşantının vazgeçilmez unsurudur. Alemlere Rahmet olan Efendimiz (SAV) pek çok hadis-i şerifinde doğruluğu övmüş, doğru olmayı öğütlemiştir. İşte, Resulullah'ın (SAV) hadis-i şerifler ile doğruluk...
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Resulullah (SAV) buyurdu:
Allah'ın doğru yola ilettiği kimseyi saptıracak hiç kimse yoktur. O'nun saptırdığı kimseyi de doğru yola iletecek hiç kimse yoktur.
Nesâi, Nikâh, 39
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Resulullah (SAV) buyurdu:
Allah'a inandım de, sonra dosdoğru ol!
Müslim, İmân 62
EFENDİMİZİN İNSANLARI BİRLEŞTİREN 40 HADİSİ
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Resulullah (SAV) buyurdu:
Yalanı ve yalana göre hareket etmeyi terk etmeyenin yemeyi içmeyi bırakmasına Allah'ın ihtiyacı yoktur!
Buhâri, Savm 8
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Resulullah (SAV) buyurdu:
Müslüman, Müslüman'ın kardeşidir. Ona hainlik yapmaz, ona yalan söylemez, onu zor durumda yüzüstü bırakmaz...
Tirmizi, Birr 18
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Resulullah (SAV) buyurdu:
Seni şüphelendireni bırak, şüphelendirmeyene bak. Çünkü doğruluk kalbin (tereddütsüz biçimde) huzura ermesidir. Yalan ise şüpheden ibarettir.
Tirmizi, Sıfatül-kıyâme 60