Anadolu'nun kapısını Türklere açan savaş: Pasinler Muharebesi

♦️ 1037 yılında kurulan Büyük Selçuklu Devleti, Oğuzlar'ın Kınık boyuna mensuptur ve adını Oğuz Devleti'nin ordu kumandanı Selçuk Bey'den alır.

♦️ Selçuklular, Türk ve Müslüman bir devlet olarak kuruldu ve Hindukuş Dağları'ndan Doğu Anadolu'ya ve Orta Asya'dan Basra Körfezi'ne kadar uzanan geniş bir bölgeyi kontrol ettiler. Güçlerini Aral Gölü yakınında topladıktan sonra önce Horasan'ı fethettiler, sonra İran içlerine doğru ilerlediler ve nihayet Anadolu'daki şehirleri ele geçirdiler.

ANADOLU'YA AÇILAN KAPILARIN BAŞLANGICI: ANİ KALESİ'NİN FETHİ