Anadolu'nun kapısını Türklere açan savaş: Pasinler Muharebesi
Anadolu'nun kapısını Türklere açan savaş: Pasinler Muharebesi
26 Ağustos 1048 yılında Büyük Selçuklu İmparatorluğu ile Bizans İmparatorluğu arasındaki Pasinler Savaşı, Türklerin Anadolu'ya yayılmasını başlatan önemli bir zaferdi. Bu savaş, Malazgirt Meydan Muharebesi'ne kadar uzanan Türk hakimiyeti yolculuğunun öncüsüydü ve Anadolu'nun Türkler için kapılarını açacak önemli bir dönüm noktasıydı. Sizler için Pasinler Muharebesi hakkında bilinmesi gerekenleri araştırdık.
Giriş Tarihi: 18.09.2023
17:22
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ
1
10
Büyük Selçuklu Devleti
2
10
3
10
Büyük Selçuklu Devleti'ne başkentlik yapan şehirler
4
10
Büyük Selçuklu Devleti'nde kullanılan resmi diller