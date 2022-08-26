Batı düşüncesinin büyük mağlubiyeti: Malazgirt

Asırlardır zulüm ile hükmeden Bizans'ı 951 sene evvel Malazgirt ovasında mağlup eden Sultan Alparslan, esasında bir devleti değil bir düşünceyi de yenmişti. Mazisi çirkinlik ve zulüm ile dolu olan Bizans, asırlar boyunca Anadolu'da kan ile hüküm sürdü. Yıllar içinde güçlenen İslam düşüncesi, Malazgirt Zaferi ile yükselerek Batılıların Viyana'ya kadar çekilmelerini sağladı.