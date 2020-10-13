Anadolu'ya açılan kapıların başlangıcı: Ani Kalesi'nin fethi
Anadolu'ya açılan kapıların başlangıcı: Ani Kalesi'nin fethi
Anadolu fethinin ve Türkleşmesinin ilk adımı, Malazgirt Zaferi'nden önce Ani şehrinde atıldı. Selçuklu Sultanı Alp Arslan'ın, Hristiyan aleminin en korunaklı üç kalesinden biri olan Ani'yi fethetmesi, Bizanslılar arasında büyük bir endişeye yol açtı. Nitekim, Anadolu'da kilit nokta olan Ani Kalesi'nin fethi; Malazgirt Zaferi, İstanbul'un fethi ve Viyana Kuşatması'nın da bir habercisiydi. Anadolu'ya açılan kapıların başlangıcı olan Ani Kalesi'nin fethi hakkında önemli bilgileri derledik.
Giriş Tarihi: 13.10.2020
09:28
Güncelleme Tarihi: 13.10.2020
10:39