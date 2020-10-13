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Anadolu'ya açılan kapıların başlangıcı: Ani Kalesi'nin fethi

Anadolu fethinin ve Türkleşmesinin ilk adımı, Malazgirt Zaferi'nden önce Ani şehrinde atıldı. Selçuklu Sultanı Alp Arslan'ın, Hristiyan aleminin en korunaklı üç kalesinden biri olan Ani'yi fethetmesi, Bizanslılar arasında büyük bir endişeye yol açtı. Nitekim, Anadolu'da kilit nokta olan Ani Kalesi'nin fethi; Malazgirt Zaferi, İstanbul'un fethi ve Viyana Kuşatması'nın da bir habercisiydi. Anadolu'ya açılan kapıların başlangıcı olan Ani Kalesi'nin fethi hakkında önemli bilgileri derledik.

Giriş Tarihi: 13.10.2020 09:28 Güncelleme Tarihi: 13.10.2020 10:39
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Ani Kalesi'nin fethi, Hristiyan dünyası için bir dönüm noktası oldu. Sultan Alp Arslan'ın Bizans'ın en korunaklı kalesini almasıyla, Hristiyanlar arasında endişe hakim oldu.

📌Ecdadımız, Malazgirt Meydan Muharebesi'nden önce çok önemli bir fetih daha gerçekleştirdi: Ani Kalesi'nin fethi... Günümüzde Kars sınırları içerisinde bulunan Ani, Türklerin Anadolu'da fethettikleri ilk şehirdi. 1064 yılında Bizans ordusu, Selçuklu Sultanı Alp Arslan'la ilk kez karşı karşıya geldi.

Nasıl gidilir?

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BİZANS İMPARATORLUĞUYLA İLK KARŞILAŞMA
BİZANS İMPARATORLUĞUYLA İLK KARŞILAŞMA

📌Ortaçağ'da 'şehirlerin şehri' olarak bilinen Ani, İpek Yolu üzerinde yer alan siyasî, askerî ve iktisadî açıdan önemli bir noktada yer alıyordu. Şehrin etrafı yüksek dağlarla çevriliydi ve her dağın tepesinde bir kale bulunuyordu. Şehrin üç tarafını ise Aras Nehri çevreliyordu. Dördüncü tarafında da suyla doldurulmuş hendekler bulunuyordu.

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📌Hristiyan halk, yaklaşan tehlikenin farkına varmaya başladı. Selçuklu kuvvetleri, Gürcü ve Ermenilere ait kaleleri zaptederek Erzurum'a kadar ilerledi ve Pasinler Ovası'ndaki Hasankale önlerinde karargâh kurdu. Türk akınlarını durdurmak için harekete geçen Bizans ordusu da çok geçmeden Hasankale'ye gelerek Selçuklularla savaşa tutuştu.

Gürcü ve Ermeni kuvvetlerden oluşan Bizans ordusu, Türkler karşısında mağlubiyete uğradı.

Selçukluların dini ve ilmi faaliyetleri

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FETİH NİŞANELERİ
FETİH NİŞANELERİ

📌Ani Kalesi, 16 Ağustos 1064'te Ramazan-ı Şerif'in birinci günü fethedildi.

📌Alp Arslan, fetih nişanesi olarak şehrin en büyük kilisesini Fethiye ismiyle camiye çevirdi ve ordusuyla birlikte ilk Cuma namazını burada kıldı.

Anadolu'yu İslam yurdu yapan 7 beylik

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DOĞU'DAN BATI'YA YÜRÜYEN ASLAN
DOĞU'DAN BATI'YA YÜRÜYEN ASLAN

Bir aydan fazla devam eden çetin muhasara dolayısıyla Abbasi halifesi Kaim-Biemrillah Alp Arslan'ı Ebu'l-Feth unvanı ile ödüllendirdi.

📌Alp Arslan da bu fethin yönünü ve kendisini simgeleyen Ani surlarının giriş kapısı üzerine Doğu'dan Batı'ya doğru yürüyen bir aslan çizdirdi.

📌Günümüzde hala ayakta duran eserlerden bir tanesi fetih kitâbesi, diğeri ise Sultan Alp Arslan'ı ve Selçuklu'yu temsil eden aslan figürü oldu.

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