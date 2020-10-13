Anadolu'ya açılan kapıların başlangıcı: Ani Kalesi'nin fethi

Bir aydan fazla devam eden çetin muhasara dolayısıyla Abbasi halifesi Kaim-Biemrillah Alp Arslan'ı Ebu'l-Feth unvanı ile ödüllendirdi.

📌Alp Arslan da bu fethin yönünü ve kendisini simgeleyen Ani surlarının giriş kapısı üzerine Doğu'dan Batı'ya doğru yürüyen bir aslan çizdirdi.

📌Günümüzde hala ayakta duran eserlerden bir tanesi fetih kitâbesi, diğeri ise Sultan Alp Arslan'ı ve Selçuklu'yu temsil eden aslan figürü oldu.