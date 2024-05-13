Arama

Menu

Doğan Cüceloğlu'nun kaleminden "İletişim Donanımları"

İletişim, tek yönlü gerçekleşmez. En az bir gönderici ve bir alıcısı olmak zorundadır. Diyalogların nasıl gerçekleştiği de diyaloglar kadar önem arz eder. Merhum Doğan Cüceloğlu; bizlere iletişimin unsurlarını, iletişimin kendisi kadar ehemmiyet gösterilmesi gereken bir mevzu olduğunu "İletişim Donanımları" adlı eserinde anlatmıştır. Bazen sözcüklerle, çoğu zaman mimiklerimizle katıldığımız iletişim ağınını ne kadar bilinçli kullanıyoruz? Cüceloğlu tam bunu sorgulatıyor insana. İşte, İletişim Donanımları'ndan akıllardan silinmeyecek alıntılar.

Giriş Tarihi: 13.05.2024 15:43
  • 1
  • 25

Aynı evde, insanlar birbirlerinden kilometrelerce uzakta olabiliyormuş.

Doğan Cüceloğlu

Kemal Sayar ve Rabia Yavuz'un Kendi Özünü Bil kitabından alıntılar

  • 2
  • 25

Bana,
"Sen değerlisin" diyecek,
"Maskesizken, daha bir insansın"
"Daha yakın, daha bir dostsun"
Diyecek bir bakışa
Beni gören bir bakışa
Muhtacım...

Doğan Cüceloğlu

  • 3
  • 25

Gerçek iletişim, bir canın başka bir cana ulaşmasıdır.

Doğan Cüceloğlu

  • 4
  • 25

İki insanın birbirine bir şey dememesinin, birbirinin yüzüne bakmamasının anlamı yok mu? Tabii ki var. Anlam alışverişinin olduğu her durumda iletişim gerçekleşir. İletişimi, anlam alışverişi olarak tanımlayabiliriz.

Doğan Cüceloğlu

Doğan Cüceloğlu'nun kaleminden İnsan ve Davranışı

  • 5
  • 25

İnsanlar birbirinin farkına varınca iletişim başlar…

Doğan Cüceloğlu

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN