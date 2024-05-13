Doğan Cüceloğlu'nun kaleminden "İletişim Donanımları"

İletişim, tek yönlü gerçekleşmez. En az bir gönderici ve bir alıcısı olmak zorundadır. Diyalogların nasıl gerçekleştiği de diyaloglar kadar önem arz eder. Merhum Doğan Cüceloğlu; bizlere iletişimin unsurlarını, iletişimin kendisi kadar ehemmiyet gösterilmesi gereken bir mevzu olduğunu "İletişim Donanımları" adlı eserinde anlatmıştır. Bazen sözcüklerle, çoğu zaman mimiklerimizle katıldığımız iletişim ağınını ne kadar bilinçli kullanıyoruz? Cüceloğlu tam bunu sorgulatıyor insana. İşte, İletişim Donanımları'ndan akıllardan silinmeyecek alıntılar.