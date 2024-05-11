Doğan Cüceloğlu'nun kaleminden İnsan ve Davranışı

Psikoloji camiasının önemli simalarından biri olan merhum Doğan Cüceloğlu, İnsan ve Davranışı adlı eserinde, psikolojinin bilimsel kavramlarını akıcı anlatımıyla okuyucusu ile buluşturmuştur. Ders kitabı mahiyetinde olan bu eser hakkında yazar, "Bu kitabı okuyanların kendilerini, ilişkilerini, sosyal olayları ve genel olarak hayatı daha gerçekçi olarak algılayıp yaşayacaklarını umuyorum" ifadelerinde bulunmuştur. İşte, Doğan Cüceloğlu'nun kaleminden İnsan ve Davranışı eserinden alıntılar.