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Doğan Cüceloğlu'nun kaleminden İnsan ve Davranışı

Psikoloji camiasının önemli simalarından biri olan merhum Doğan Cüceloğlu, İnsan ve Davranışı adlı eserinde, psikolojinin bilimsel kavramlarını akıcı anlatımıyla okuyucusu ile buluşturmuştur. Ders kitabı mahiyetinde olan bu eser hakkında yazar, "Bu kitabı okuyanların kendilerini, ilişkilerini, sosyal olayları ve genel olarak hayatı daha gerçekçi olarak algılayıp yaşayacaklarını umuyorum" ifadelerinde bulunmuştur. İşte, Doğan Cüceloğlu'nun kaleminden İnsan ve Davranışı eserinden alıntılar.

Giriş Tarihi: 11.05.2024 11:47 Güncelleme Tarihi: 11.05.2024 11:51
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Ciddiye alınmayan düşünce zamanla kuvvetinden kaybederek ortadan kaybolur.

Doğan Cüceloğlu

Kuşeyri Risalesi'nden Sözler ve Alıntılar

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Toplum karmaşıklaştıkça bireyi anlamak önem kazanır.

Doğan Cüceloğlu

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İnsanı tanıma isteği, insanlık kadar eskidir.

Doğan Cüceloğlu

Kadim bir öncü: Nizamiye Medreseleri

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Önemli olan kelimelerin sana ne ifade ettiğidir.

Doğan Cüceloğlu

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Ölüm olayını çoğu kere hiç düşünmeyişimiz de, bastırma türünden bir savunma mekanizmasına örnek olarak verilebilir. İnsanlar ölümlü olduğunu bildiğimiz halde biz davranışlarımızı, planlarımızı sanki hiç ölmeyecekmişiz gibi yaparız.

Doğan Cüceloğlu

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