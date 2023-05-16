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Osamu Dazai ve İnsanlığımı Yitirirken

Yalnızlık teması üzerine yazdığı çarpıcı eserlerle tanınan ünlü Japon yazar Osamu Dazai, kendi kuşağının ve savaş sonrası çıkış arayan Japon entelektüellerinin sesi olmayı başarmış kararsız bir yazardır. Siyaset sahnesine önemli figürler armağan etmiş bir aileden gelen Dazai, yalnızlığını tercih edilmiş bir karar olarak gördü. Dünyaya karanlık gözler arkasından bakan yazar, II. Dünya Savaşı'nın ardından en önemli eseri "İnsanlığımı Yitirirken"i kaleme aldı.

Giriş Tarihi: 16.05.2023 10:59 Güncelleme Tarihi: 16.05.2023 14:57
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OSAMU DAZAİ KİMDİR?

1909 - 1948 yılları arasında yaşayan Osamu Dazai, Japon ve Dünya edebiyatında kaideyi bozan istisnalardan biri olarak öne çıkar. Eserleri ile Japon edebiyatını etkileyen Dazai, genç yaşında öldüğünde arkasında ciddi bir külliyat bırakır.

◾ Günümüzde hala popülerliğini koruyan yazarın eserlerinden etkilenerek ortaya çıkan anime filmleri de onun Japon halkının gözündeki değerini gösterir niteliktedir.

JAPON EDEBİYATINDAN 10 İSİM 10 ALINTI

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AİLENİN YÜZ KARASI

Aristokrat ve kalabalık bir aileye doğan Dazai'nin hayatla kurduğu ilk sahici bağ, ailesi ile arasında tutturamadığı ve dışlanmasına sebep olan geleneksel bir bağdır.

◾ Aile tarafından dışlanmak Dazai'yi iyice yalnızlığa iter. Yazarın eserlerinde yalnızlık, serserilik ve ölüm temaları esasında otobiyografik sebeplerle öne çıkar.

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ŞAHESERİ

◾ Yazdığı eserlerde duyguları işleyiş tarzıyla bilinen Dazai, ölümünden kısa bir süre önce bitirdiği "İnsanlığımı Yitirirken"de otobiyografik bir metin geçişi izledi.

◾ Ölümünden sonra meşhur olan yazar, hayatı boyunca yaşadığı pişmanlıkları işlediği eserinde yalnızlığı överken bizi karamsar bir maceraya çıkarır. Sizler için eserden öne çıkan cümlelerin altını çizdik.

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Acı çekenler başkalarının acı çektiğini hissederler.

Osamu Dazai

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Yenik düştüğümüzde, kahkahalarımız yavaş yavaş solmaya başladı.

Osamu Dazai

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