Osamu Dazai ve İnsanlığımı Yitirirken

Yalnızlık teması üzerine yazdığı çarpıcı eserlerle tanınan ünlü Japon yazar Osamu Dazai, kendi kuşağının ve savaş sonrası çıkış arayan Japon entelektüellerinin sesi olmayı başarmış kararsız bir yazardır. Siyaset sahnesine önemli figürler armağan etmiş bir aileden gelen Dazai, yalnızlığını tercih edilmiş bir karar olarak gördü. Dünyaya karanlık gözler arkasından bakan yazar, II. Dünya Savaşı'nın ardından en önemli eseri "İnsanlığımı Yitirirken"i kaleme aldı.