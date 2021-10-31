JAPON EDEBİYATINDAN 10 İSİM 10 ALINTI

Asya'nın en doğusunda bulunan adalardan oluşan Japonya, tarihi bağlarımız bulunan bir ülke. Birbirimize karşı hürmet ve sevgi beslediğimiz Japonya da tüm yaşam coğrafya temellidir. Kendine has bir dil ve üslubu olan Japon edebiyatı dünyada tanınan, bilinen ve çokça okunan bir literatür. Sizler için ünlü Japon yazarların öne çıkan eserlerinden alıntılar yaptık. Peki, Japon yazarlar kimdir? Japon edebiyatının meşhur isimleri kimdir? Japonya edebiyat ödülü aldı mı? Japonya'nın ünlü yazarları kimler?