JAPON EDEBİYATINDAN 10 İSİM 10 ALINTI
Asya'nın en doğusunda bulunan adalardan oluşan Japonya, tarihi bağlarımız bulunan bir ülke. Birbirimize karşı hürmet ve sevgi beslediğimiz Japonya da tüm yaşam coğrafya temellidir. Kendine has bir dil ve üslubu olan Japon edebiyatı dünyada tanınan, bilinen ve çokça okunan bir literatür. Sizler için ünlü Japon yazarların öne çıkan eserlerinden alıntılar yaptık. Peki, Japon yazarlar kimdir? Japon edebiyatının meşhur isimleri kimdir? Japonya edebiyat ödülü aldı mı? Japonya'nın ünlü yazarları kimler?
Giriş Tarihi: 31.10.2021
19:58
Yukio Mişima - Denizi Yitiren Denizci
"Konuşmaya gelince, üstünüze yok. Ama iş başa düşünce, parmağınızı oynatacak cesaretiniz yok."
Yukio Mişima - Denizi Yitiren Denizci
Yukio Mişima kimdir?
1925-1970 yılları arasında yaşayan yazar. Kendisine ayrıntılarda gizli bir edebi dünya kuran yazar, bu yönü ile dünya tarafından çok sevilmiştir.
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Kobo Abe – Kumların Kadını
"Sabrın kendisi yenilgi değildi. Sabrı yenilgi olarak düşünmek ise asıl yenilginin başlangıcıydı."
Kobo Abe – Kumların Kadını
Kobo Abe kimdir?
1924-1993 yılların arasında yaşamış yazar. Bireyin modern çağ ve modern toplum içinde yaşadıklarını üstgerçekçi olarak eserlerinde işleyen yazar, önemli bir kalemdir.
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Sosuke Natsukawa - Kitapları Kurtaran Kedi
"Alçakgönüllülük iyidir. Fakat ölçüsü kaçırılan her şey eksiklik haline gelir."
Sosuke Natsukawa - Kitapları Kurtaran Kedi
Sosuke Natsukawa kimdir?
1978 doğumlu yazar. Japonya'nın hali hazırda en çok tanınan yazarlarından olan Natsukawa, olaylara bakış açısı ve ufuk açıcı tasvir yeteneği ile ciddi bir okur kitlesine ulaşmıştır.
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Haruki Murakami – Zemberekkuşu’nun Güncesi
"Her şeyin bir zamanı vardır. Tıpkı denizlerin gelgitle yükselip alçalması gibi. Kimse bunu değiştiremez. Beklemek gerektiğinde, beklemeli."
Haruki Murakami – Zemberekkuşu'nun Güncesi
Haruki Murakami kimdir?
1949 doğumlu yazar. Postmodern edebiyatın en iyi yazarlarından biri olarak gösterilen Murakami, yazarlığa geç başlamasına rağmen kurduğu kurgu ve öykü gücünün sağlamlığı ile dünya çağında ciddi bir üne kavuşmuştur.
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Jun’ichiro Tanizaki – Nazlı Kar
"Kim bilir, seyahatte olduğu yerin rüzgârı insanın içine memleketinin rüzgârından daha çok işliyordu belki."
Jun'ichiro Tanizaki – Nazlı Kar
Jun'ichiro Tanizaki kimdir?
1886-1965 yılları arasında yaşayan yazar. Modern Japon edebiyatında önemli bir yeri olan Tanizaki, eserlerinde Japon kültürü ve insanını yansıtır.
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