Nurettin Topçu kimdir? Nesillerin hocası Nurettin Topçu, ne demek istedi? Büyük münevverimiz Nurettin Topçu’nun hayatı ve eserleri…

📌 Ahlak, Nurettin Topçu ve Mehmed Akif'i en güzel tarif eden kelimelerinin arasında gelir. Çocukluğundan beri Akif'e karşı derin bir sevgi ve hürmet besleyen Topçu, bu eseri ile Akif'in sanatsal, insani ve toplumsal önemini öne çıkarır. Topçu bu yönüyle kendisinden sonraki kuşakların Mehmet Akif'i her yönü ile ele almasına kapı açar.

(X) 🔍 Bilgi Notu:

Sosyal Bilimler alanında dünyadaki en büyük okullardan biri olarak kabul gören Sorbonne'da okuyan Topçu, bu okulda doktora derecesi alan ilk Türk olur.

Eserden alıntılar

↪ "Büyük mücahit, asillerle zariflerin yanında değil, hakkı çalınan mazlumların yanındadır."

↪ "Daha dün cami avlusundaki çınarda gölgelenirken, elli sene içinde ne olduğunu bilmediğimiz bir büyük sanayi asrının ateşten bir sel gibi baskınına uğradık; örf gitti, kuvvet gitti, aile gitti, idrak gitti, ümitler hep gitti; hala karanlıkta bekliyoruz."

📌 Eser, Mehmet Akif'i her cephesi ile ele alması yönünden alanının ilklerindendir. Topçu ayrıca Safahat'a felsefi açıdan yaklaşarak Akif'in hayalini kurduğu "Asım'ın Nesli"ne de edebiyatın yanında fikri ve felsefi bir bakış açısı kazandırır.



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