Nurettin Topçu'nun Büyük Fetih kitabından 20 alıntı

Nurettin Topçu, düşünce dünyasında temas ettiği fikirlerin önemi ve derinliği bakımından değerli fikir adamlarımız arasındadır. Büyük Fetih, yazarın düşünce hayatının en olgun eserlerindendir. Nurettin Topçu eserinde fiziken ve ruhen yapılan iki türlü fetih olduğundan bahseder. Topçu'ya göre bir fetih madde aleminden ruh fethine yükselirse anlamlıdır, nitekim Fatih Sultan Mehmet bu fethi gerçekleştirebilmiş büyük bir dehadır. Zira Topçu'ya göre İstanbul yalnızca üzerinde Türk bayrağı dalgalansın diye değil havasında büyük ruhlar yükselsin diye alınmış bir şehirdir. İşte Nurettin Topçu'nun kaleminden maddi ve manevi alemin fethine dair 20 çarpıcı alıntı...