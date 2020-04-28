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Nurettin Topçu'nun Büyük Fetih kitabından 20 alıntı

Nurettin Topçu, düşünce dünyasında temas ettiği fikirlerin önemi ve derinliği bakımından değerli fikir adamlarımız arasındadır. Büyük Fetih, yazarın düşünce hayatının en olgun eserlerindendir. Nurettin Topçu eserinde fiziken ve ruhen yapılan iki türlü fetih olduğundan bahseder. Topçu'ya göre bir fetih madde aleminden ruh fethine yükselirse anlamlıdır, nitekim Fatih Sultan Mehmet bu fethi gerçekleştirebilmiş büyük bir dehadır. Zira Topçu'ya göre İstanbul yalnızca üzerinde Türk bayrağı dalgalansın diye değil havasında büyük ruhlar yükselsin diye alınmış bir şehirdir. İşte Nurettin Topçu'nun kaleminden maddi ve manevi alemin fethine dair 20 çarpıcı alıntı...

Giriş Tarihi: 27.04.2020 17:26 Güncelleme Tarihi: 28.04.2020 09:26
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"Unutmayalım ki zafer, ümit ile imandan ayrılmaz. Ümit ile iman dünyamızı aşk ile dolduracaktır. Aşkın korkusu olmaz. Korku ile uykuyu, kuyruğuna basılınca saldırmak illetine müptelâ olanlara terk edelim."

İslam'a adanmış bir ömür: Nurettin Topçu

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Alelâde insan, kendisinin ayrı ve çok cephelerini kullanmaktan, âdeta deruni bir felç sebebiyle, acizdir.

Nurettin Topçu doktora ödülü olarak ne istemişti?

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"Fethin de iki cephesi vardır: Maddeden ibaret olan toprağın ve servetin fethinden aydınlıklar âlemi olan ruh dünyasının fethine yükselmedikten sonra şu arzın senle ben arasında paylaşılmasından ne çıkar?"

Nurettin Topçu ve fikir dünyasına ışık tutan 25 ilginç bilgi

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"Vaktiyle vatanın bir karış toprağını teslim etmeyeceği haçlıların çan seslerini susturmak için, beş yüz sene garbın varoşlarında nöbet bekleyen Fatihlerin torunları, şimdi çocuklarının ruhunu haçlıların kültürüne teslim etmek emeliyle, çan kapılarında sıra bekliyor."

Nurettin Topçu ve Necip Fazıl nasıl barıştı?

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"Kalp yanmadıktan sonra muhteşem kubbelerin altında haykırarak "Allah" demekten ne çıkar? Kalbim eğilmedikten sonra bana zorla şapkamı çıkarıp kendini selamlatmışsın ne çıkar?"

Nurettin Topçu'yu yeniden kurmak

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