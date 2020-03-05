Nurettin Topçu doktora ödülü olarak ne istemişti?

Daha iyi bir eğitim alabilmek için Avrupa'da tahsil görmek gerektiğini düşünen Nurettin Topçu, liseyi bitirdikten sonra 1928 yılında kendi imkânlarıyla Millî Eğitim Bakanlığı'nın açmış olduğu sınava girmiş ve kazanmıştı.

💠 Nurettin Topçu, burslu öğrenci olarak o zamanki Batı düşüncesinin kalbi olan Fransa'ya gitmişti.

🔍 Nurettin Topçu'nun kitapları