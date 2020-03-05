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Nurettin Topçu doktora ödülü olarak ne istemişti?

Nurettin Topçu, fikir tarihimizin yapaylıktan ve kopyacılıktan uzak, en özgün mütefekkirlerinden biri. Felsefeden sanata, dinden ekonomiye ve eğitime kadar pek çok sahada kendine has tahlilleri, bakış açıları ve önerileri olan, hem Batı düşüncesini bilen ve gözlemleyen, hem de geleneksel yapı ve değerleri tanıyan aydınlarımızdandı. Sorbonne'da doktora yapan ilk Türk olan Nurettin Topçu, yılın en başarılı doktora tezini yazmış ve bu nedenle büyük ödüle hak kazanmıştı. Peki, kendisine kariyeri açısından oldukça cazip teklifler sunulan Nurettin Topçu, neden bu teklifleri reddetmiş; ödül olarak ne istemişti?

Giriş Tarihi: 05.03.2020 09:17 Güncelleme Tarihi: 05.03.2021 10:09
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NURETTİN TOPÇU KİMDİR?
NURETTİN TOPÇU KİMDİR?

Kendine özgü, ilgi çekici, cesaretli bir yazar, akademisyen ve mütefekkir Nurettin Topçu, fikir tarihimizin yapaylıktan ve kopyacılıktan uzak, en özgün düşünce insanlarından biridir.

💠 Yeni bir "insan, millet, devlet" modeli inşa etmeye çalışan "milliyetçilik" kavramına, İslam ve Anadolu minvalinde yepyeni bir tanım yaptı.

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‘TÜRK RÖNESANSI’NI GERÇEKLEŞTİRMEYİ İSTEMİŞTİ
‘TÜRK RÖNESANSI’NI GERÇEKLEŞTİRMEYİ İSTEMİŞTİ

Nurettin Topçu, felsefeden sanata, dinden ekonomiye ve eğitime kadar pek çok sahada kendine has tahlilleri, bakış açıları ve önerileri olan, hem Batı düşüncesini bilen, gözlemleyen, hem de geleneksel yapı ve değerleri tanıyan aydınlarımızdandı.

💠 Çağdaş Türk düşüncesinin seçkin isimlerinden Nurettin Topçu, Anadolu'da Türk milletinin yeniden dirilişinin ilham kaynaklarını arayacak münevver zümre meydana getirmeye çalışmış, eğitimde, sanatta ve bilimde "Türk Rönesansı"nı gerçekleştirmek için çaba sarf etmişti.

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EĞİTİMİNİ AVRUPA’DA SÜRDÜRME KARARI ALDI
EĞİTİMİNİ AVRUPA’DA SÜRDÜRME KARARI ALDI

Daha iyi bir eğitim alabilmek için Avrupa'da tahsil görmek gerektiğini düşünen Nurettin Topçu, liseyi bitirdikten sonra 1928 yılında kendi imkânlarıyla Millî Eğitim Bakanlığı'nın açmış olduğu sınava girmiş ve kazanmıştı.

💠 Nurettin Topçu, burslu öğrenci olarak o zamanki Batı düşüncesinin kalbi olan Fransa'ya gitmişti.

🔍 Nurettin Topçu'nun kitapları

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NEDEN TEKRAR LİSE EĞİTİMİ ALMAK ZORUNDA KALDI?
NEDEN TEKRAR LİSE EĞİTİMİ ALMAK ZORUNDA KALDI?

Fransa'nın Türkiye'deki liselerin denkliğini kabul etmemesinden dolayı Topçu buradaki eğitimine Paris'teki Bordeaux Lisesi'nde başladı. Bu lisede özellikle üç yönden kendini gösterme imkânı buldu.

💠 Birisi, yazdığı ilk denemeleri, üyesi olduğu Sosyoloji Cemiyeti (L'association de La sociologie)'ne gönderip onun yayın organında yayınlaması; diğeri Hareket Felsefesi'nin kurucusu Fransız filozofu Maurice Blondel (1861-1944) ile tanışıp bu tanışıklığın mektuplaşmaya kadar varan samimi bir diyaloga dönüşmesi ve bir diğeri de psikoloji sertifikası almış olmasıdır.

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ŞARKİYATÇI MASSIGNON’A TÜRKÇE DERSLERİ VERDİ
ŞARKİYATÇI MASSIGNON’A TÜRKÇE DERSLERİ VERDİ

İki sene sonra 1930'da Strazburg'a giden Topçu, burada üniversite tahsiline başlamış; psikoloji ve güzel sanatlar, genel felsefe ve mantık, çağdaş sanat tarihi, sosyoloji ve ahlâk, ilk zaman sanat ve arkeoloji dersleri almıştı.

💠 Ayrıca ilim ve fikir insanı, yazar, tıp doktoru Adnan Adıvar ve Fransız şarkiyatçısı Louis Massignon ile tanışmış ve Adıvar'ın Massignon'a vermekte olduğu Türkçe dersini daha sonra o devam ettirmişti.

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