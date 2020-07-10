Nurettin Topçu'nun kitapları

İsyan Ahlakı kitabının özeti

Nurettin Topçu, "İsyan Ahlakı" eseriyle, ahlaki bir varlık olma vasfını yitirmeyle yüz yüze kalan insana, isyanın da bir ahlakı olduğunu anlatan fikir adamıdır.

Nurettin Topçu 1934 yılında Sorbonne Üniversitesi felsefe kürsüsünde savunduğu ve aynı yıl içinde Paris'te Fransızca olarak basılan Conformisme et Révolte başlıklı doktora tezini tercüme etmiş; fakat sağlığında yayınlanmasına rıza göstermemişti. Vefatından sonra ise uzun müddet bu tercümeye ulaşılamadığı için Mustafa Kök ile Musa Doğan tarafından yeni bir tercümesi yapılmış ve İsyan Ahlâkı adıyla Dergâh Yayınları arasında, 1995 yılında basılmıştı.

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Eseri neden okumalıyım?

Topçu'nun en önemli ve diğer eserlerine, fikirlerine; varlıktan tabiata, ahlâktan siyasete, felsefeden eğitime, dinden tasavvufa, fertten insana, millete, oradan devlete uzanan düşüncelerine ana kaynak olan metninin hâlâ İsyan Ahlâkı olduğunu söylemek mümkündür. En azından onun fikriyatı açısından bu eserin boşluğunu başka metinlerle doldurmanın mümkün olmadığı rahatlıkla savunulabilir...

"İsyan"ı da "insanı Allah'a götürecek yolları tıkayan her şeye başkaldırı" olarak tanımlayan Nurettin Topçu, bu kitabıyla hem yerel hem de evrensel bir düşünce ve hareket yolu açmıştır.