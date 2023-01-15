Nesillerin hocası Nurettin Topçu kimdir?

◾ Nurettin Topçu, felsefe ve sosyoloji başta olmak üzere milletimizin dayandığı ekseri hususa eserlerinde yer verir. Üretken bir kaleme sahip olan Topçu, eserleri ile kendi zihin dünyasını ortaya koyar.

◾ Hareket dergisi ile beraber kendisi ile aynı zihni yapıda olan birçok ilim ve sanat adamının yetişmesine ön ayak olur.



Nurettin Topçu'nun eserleri;

➡ Taşralı

➡ Türkiye'nin Maarif Dâvası

➡ Ahlâk Nizâmı

➡ Yarınki Türkiye

➡ Büyük Fetih

➡ Var Olmak

➡ İsyan Ahlâkı

➡ Psikoloji

➡ Amerikan Mektupları-Düşünen Adam Aranızda

➡ Ahlâk

➡ Felsefe

➡ Millet Mistikleri

➡ Mantık

➡ Sosyoloji

➡ Varoluş Felsefesi - Hareket Felsefesi

➡ Reha

➡ İslâm ve İnsan - Mevlâna ve Tasavvuf

➡ İradenin Davası - Devlet ve Demokrasi

➡ Bergson

➡ Mehmet Âkif

➡ Kültür ve Medeniyet

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(X) 🔍 Bilgi Notu:

Nurettin Topçu'nun zihni yapısını bugün Dergah Yayınları devam ettirmektedir.



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