Hareket felsefesini Anadolu'yla buluşturan mütefekkir: Nurettin Topçu
Anadolu ve İslam medeniyeti sentezi için çabalayan, "Hareket" dergisinin kurucusu, sosyolog, felsefeci, yazar ve öğretmen
Nurettin Topçu, 20'nci yüzyıl Türkiyesi'nin mütefekkiri, Cumhuriyet dönemi Türkiyesi'nin kalbi ve ruhuydu. Hareket felsefesine, Maurice Blondel'in penceresinden baktı. Topçu'ya göre isyanın da bir ahlakı vardı. 1975 Nisan'ı pek de iyi haberler getirmedi. Pankreas kanserine yakalandı. Aynı yılın 10 Temmuz'unda vefat etti.
Giriş Tarihi: 10.07.2020
08:41
Güncelleme Tarihi: 01.07.2021
11:24
O hem sosyolog hem felsefeci hem yazar hem de öğretmendi. 20'nci yüzyıl Türkiyesi'nin mütefekkiri, Cumhuriyet dönemi Türkiyesi'nin kalbi ve ruhuydu. Kısacası bir mektepti Nurettin Topçu…
Sorbonne Üniversitesi'nde felsefe doktorası veren ilk Türk Nurettin Topçu'nun "İsyan Ahlakı" adıyla Türkçe'ye çevrilen tezi, Paris'te 1934'te, Türkiye'de ise 1990'da Kültür ve Turizm Bakanlığınca yayımlandı.
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1909'da İstanbul Süleymaniye'de dünyaya geldi
1909'da İstanbul'da dünyaya geldi. Başarılı bir öğrenciydi. Herkes para biriktirirken o kitap biriktirirdi, küçücük sandığında... Emek ve azmi ile Avrupa'da burslu eğitim aldı.
Anadolu ve İslam medeniyeti sentezi için çabalayan, "Hareket" dergisinin kurucusu, sosyolog, felsefeci, yazar ve öğretmen
Nurettin Topçu, 1909'da İstanbul Süleymaniye'de dünyaya geldi.
Babası Ahmet Efendi, İstanbul'a ilk yerleşen kişiydi ve Çemberlitaş'ta bir kasap dükkânı işletti.
(x) "Hak bildiğiniz yolda yalnız yürüyebilecek kadar güçlü olun."
(x) Nurettin Topçu'dan insan olmanın 'üç'lerini okumak için tıklayın.
Kimlikteki adı
Osman Nuri olan ve İstanbul'un tarihi semtlerinde yetişen Nurettin Topçu, altı yaşında Bezmialem Valide Sultan Mektebi'nin ana kısmına yazıldı. Sonrasında Büyük Reşit Paşa Numune Mektebi'ne verilen Topçu, burayı birincilikle tamamladı.
Bir süre
Vefa Lisesi'nde okuyan ve 1928'de İstanbul Lisesi'ni bitiren Topçu, aynı yıl Fransa'ya gitti ve hem Fransızca öğrenmek hem fark derslerini tamamlamak için Aix Lisesi'ne başladı. Buradan mezun olduktan sonra Strazburg Üniversitesi'ne geçerek felsefe öğrenimi gören Topçu, felsefe, ahlak, psikoloji, sanat felsefesi, tarih, mantık, sosyoloji, arkeoloji alanlarında eğitim aldı.
Sorbonne'da felsefe doktorası veren ilk Türk oldu
Strazburg Üniversitesi'nde felsefe okudu. Yetinmedi bununla ahlak, psikoloji, sosyoloji gibi birçok alanda ilerledi. Öyle ilerledi ki, Sorbonne'da felsefe doktorası veren ilk Türk oldu.
Felsefe doktorasını 1934'te Sorbonne Üniversitesi'nde veren Topçu,
Türkler arasında ahlak üzerinde çalışan ilk öğrenci ve Sorbonne'da felsefe doktorası veren ilk Türk oldu.
Cumhuriyet tarihinin önemli fikir adamlarından biri olan Topçu'nun Fransa'da altı yıl boyunca süren eğitiminin sonucunda verdiği doktora tezi
"İsyan Ahlakı" adıyla Türkçe'ye çevrildi.
(x)"Gafil düşmanların kin ile doldurduğu bu kalbi ibadet ile aşk ile sabır ile durmadan yıkamak zorundayız. Yoksa bir yolun ortasında mahvolacak gibiyiz."
(x) İslam'a adanmış bir ömür: Nurullah Topçu analizini izlemek için tıklayın.
Topçu, Fransa'da 1934'te, Türkiye'de ise 1990'da Kültür ve Turizm Bakanlığınca yayımlanan başarılı çalışmasından dolayı üniversiteden altın saat, Amerika ve Kuzey Amerika'ya seyahat gibi
ödüller almaya hak kazansa da bu ödüllerin hiçbirini kabul etmedi.