Kemal Sayar ve Rabia Yavuz'un Kendi Özünü Bil kitabından alıntılar

"Yunus'un "Her dem yeniden doğarız" dediği gibi, Saint-Exupery'nin "Yaşamak yavaş yavaş doğmaktır," dediği gibi sürekli olup durmaktayız. Dünya ve zaman ayaklarımızın altından bir sel gibi akıyor, yere sağlam basmaya çalışıyoruz, bunun için sadece kendini bilmek çabası yetmez, bizi bilmek istediklerimizden gayrısına yönelten ne varsa onları da öğrenmek gerekir. "

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Kemal Sayar'ın Yavaşla Kitabından Alıntı ve Sözler