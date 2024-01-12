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Kemal Sayar ve Rabia Yavuz'un Kendi Özünü Bil kitabından alıntılar

Prof. Dr. Kemal Sayar ile Klinik Psikolog Rabia Yavuz'un insana özgü soruları cevaplandırdığı "Kendini Bil" kitabı sizi yaşamınıza dair düşünmeye sevk diyor. Kendimizi nasıl tanırız, anlamlı bir hayat yaşamak için ne yapmalıyız, duygusal esnekliğimizi nasıl arttırabiliriz gibi soruların ruhunuza şifa olabilecek cevaplarını bulabileceğiniz eserden sizler için alıntılar yaptık.

Giriş Tarihi: 12.01.2024 16:20 Güncelleme Tarihi: 12.01.2024 16:51
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"Yolumuzun tıkandığını hissettiğimizde yepyeni yollar, alternatif patikalar bulacağımıza duyduğumuz inançtır, umut. Umut varsa yenilmek yoktur, direniş ve gayret vardır, bir çaba üzerine olmanın huzur ve itminanı vardır."

📙 Sayfa 17

Kemal Sayar'dan Alıntı ve Sözler

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"Ümit ki insana bağışlanmış en büyük armağandır ve her şey yıkılıp gitse bile, ümit varsa insan vardır. Ümit bize geleceğin güzel şeyler getireceğini fısıldar."

📙 Sayfa 17

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"Ümit cesaret etmektir, dünyayı bulduğumuzdan daha güzel bırakabileceğimize duyduğumuz inançtır. Ümit yaşamın ve yaradılışın boşuna olmadığı inancının kaçınılmaz sonucudur. "

📙 Sayfa 17

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"İnsan, bilinen ile bilinmeyenin sınırındadır daima. Zihnimizin bir kısmında; konuşulmamış ve dile gelmemiş olanın karanlığında oturan ve henüz varlığa bürünmemiş potansiyellerimiz yatar. Bu konuşulmamış yarımız kendimiz hakkında bildiklerimizi bazen yıkar geçer, bazen de onun yerini alır."

📙 Sayfa 21

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"Yunus'un "Her dem yeniden doğarız" dediği gibi, Saint-Exupery'nin "Yaşamak yavaş yavaş doğmaktır," dediği gibi sürekli olup durmaktayız. Dünya ve zaman ayaklarımızın altından bir sel gibi akıyor, yere sağlam basmaya çalışıyoruz, bunun için sadece kendini bilmek çabası yetmez, bizi bilmek istediklerimizden gayrısına yönelten ne varsa onları da öğrenmek gerekir. "

📙 Sayfa 21

Kemal Sayar'ın Yavaşla Kitabından Alıntı ve Sözler

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