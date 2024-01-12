Kemal Sayar ve Rabia Yavuz'un Kendi Özünü Bil kitabından alıntılar
Kemal Sayar ve Rabia Yavuz'un Kendi Özünü Bil kitabından alıntılar
Prof. Dr. Kemal Sayar ile Klinik Psikolog Rabia Yavuz'un insana özgü soruları cevaplandırdığı "Kendini Bil" kitabı sizi yaşamınıza dair düşünmeye sevk diyor. Kendimizi nasıl tanırız, anlamlı bir hayat yaşamak için ne yapmalıyız, duygusal esnekliğimizi nasıl arttırabiliriz gibi soruların ruhunuza şifa olabilecek cevaplarını bulabileceğiniz eserden sizler için alıntılar yaptık.
Giriş Tarihi: 12.01.2024
16:20
Güncelleme Tarihi: 12.01.2024
16:51