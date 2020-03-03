Kemal Sayar'ın Yavaşla kitabından alıntı ve sözler

Modern çağ, insanları hızın ve değerlerini yitirmiş bir hayatın tutsağı olmaya mahkum ediyor. Kemal Sayar Yavaşla kitabıyla, hatırlamanın, o geniş şimdide yani anda olmanın, yavaşlığın keşfi ve keyfini sürmenin erdemleri üzerinde düşünmeye çağırıyor okuyucuları. "Yavaşlayın, bu dünyadan bir kere geçeceksiniz" diyen Kemal Sayar'ın Yavaşla kitabından alıntıları sizler için derledik.