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Kemal Sayar'ın Yavaşla kitabından alıntı ve sözler

Modern çağ, insanları hızın ve değerlerini yitirmiş bir hayatın tutsağı olmaya mahkum ediyor. Kemal Sayar Yavaşla kitabıyla, hatırlamanın, o geniş şimdide yani anda olmanın, yavaşlığın keşfi ve keyfini sürmenin erdemleri üzerinde düşünmeye çağırıyor okuyucuları. "Yavaşlayın, bu dünyadan bir kere geçeceksiniz" diyen Kemal Sayar'ın Yavaşla kitabından alıntıları sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 03.03.2020 09:31 Güncelleme Tarihi: 31.10.2020 16:32
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Sevmek için zaman ayırmak gerekir. Bilmek için zamana ihtiyaç duyarız. Güzelliği ancak zaman ayırarak fark ederiz. Zamanla olgunlaşırız. Lütfen yavaş gidiniz.

Sayfa 47

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Derdini sev, kaderini sev, sana kuyuların karanlığından sonra aydınlığı göstereni sev.

Sayfa 173

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Gerçek bir sohbet; ırk, sınıf, cinsiyet, kültür veya dinden bağımsız olarak herkese eşit davranılan evrensel adalet anlayışından ve bir saygı etiğinden yola çıkar.

Sayfa 147

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Herkes konuşuyor ama pek az insan dinliyor. Çok konuşmak, beraberinde sağırlığı getiriyor.

Sayfa 290

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İnternet çağında hiç yüz yüze görüşmeyeceğimiz insanlara giderek daha fazla açılmak zorunda kalıyoruz. Hayatımızın fazlasıyla kişisel kimi ayrıntılarını karşımızdaki insanların tepkilerini ölçme şansına sahip olmadan ifşa ediyoruz.

Sayfa 293

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