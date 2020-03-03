Kemal Sayar'ın Yavaşla kitabından alıntı ve sözler
Kemal Sayar'ın Yavaşla kitabından alıntı ve sözler
Modern çağ, insanları hızın ve değerlerini yitirmiş bir hayatın tutsağı olmaya mahkum ediyor. Kemal Sayar Yavaşla kitabıyla, hatırlamanın, o geniş şimdide yani anda olmanın, yavaşlığın keşfi ve keyfini sürmenin erdemleri üzerinde düşünmeye çağırıyor okuyucuları. "Yavaşlayın, bu dünyadan bir kere geçeceksiniz" diyen Kemal Sayar'ın Yavaşla kitabından alıntıları sizler için derledik.
Giriş Tarihi: 03.03.2020
09:31
Güncelleme Tarihi: 31.10.2020
16:32