Alev Alatlı'nın Kabus kitabından alıntılar

Ülkemizin fikir sahasındaki en önemli kalemlerinden olan merhum Alev Alatlı, eserleriyle kuşakları etkilediği gibi okurlarını düşünce dünyasının farklı denizlerinde yolculuklara da çıkarmıştı. Kültürel, sosyal, siyasi, felsefi tüm meseleleri eserlerinde işleyen Alatlı, bu yönünü en çok "Kabus" isimli romanında okuyucusuna göstermişti. Mantık nazariyelerini roman üzerinden tartışmaya açan Alatlı kitapta; okurlarını eve dönmeye, kalplerine rücu etmeye davet etmişti. Sizler için Alev Alatlı'nın meşhur kitabı Kabus'tan önemli cümlelerin altını çizdik.