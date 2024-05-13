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Alev Alatlı'nın Kabus kitabından alıntılar

Ülkemizin fikir sahasındaki en önemli kalemlerinden olan merhum Alev Alatlı, eserleriyle kuşakları etkilediği gibi okurlarını düşünce dünyasının farklı denizlerinde yolculuklara da çıkarmıştı. Kültürel, sosyal, siyasi, felsefi tüm meseleleri eserlerinde işleyen Alatlı, bu yönünü en çok "Kabus" isimli romanında okuyucusuna göstermişti. Mantık nazariyelerini roman üzerinden tartışmaya açan Alatlı kitapta; okurlarını eve dönmeye, kalplerine rücu etmeye davet etmişti. Sizler için Alev Alatlı'nın meşhur kitabı Kabus'tan önemli cümlelerin altını çizdik.

Giriş Tarihi: 13.05.2024 08:49 Güncelleme Tarihi: 13.05.2024 08:52
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"Ölümlü bir insan, kaç defa beyaz sayfa açabilir ki kısacık hayatında?"

Alev Alatlı

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"Ya siyah olacaksın ya da beyaz! Hem siyah hem de beyaz olamazsın! İkisinin ortası yok!"

Alev Alatlı

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"Ezilmek istemiyorsan, güçlü olacak, onlar seni ezmeden sen onları ezecektin. Oyunun bir kuralı buydu."

Alev Alatlı

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"Ahlaki değerler sopa ile ayakta durur."

Alev Alatlı

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"Bir çocuğun bir kere 'cahil' olduklarına karar verdiği büyüklerinden bir şeyler öğrenmesi ne zordur! Saygı yitmeye görsün, artık ağızlarıyla kuş tutsalar da olmaz büyükler."

Alev Alatlı

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