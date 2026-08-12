Osmanlı’nın unutulmaya yüz tutan el sanatı: Filografi

5 /7 Filografi sanatını yaparken gerekli olan malzemeler















🔸 Sanatın icra edilmesi için gerekli olan ana malzeme; ip, ahşap levha ve çividir

🔸Doldurma işlemi sırasında zaman zaman çuvaldız iğnesine ihtiyaç duyulmaktadır. İpleri ve telleri kesmek için yanınızda makas bulundurmanız da gerekir.

🔸 Filografi sanatı yaparken ip yerine tel tercih ederseniz, bobinaj tel kullanmanızı öneririz. Çünkü bu tel, ortaya çıkan eserin hem parlak hem de şık olmasını sağlayacaktır.

AHŞABA NAKŞEDİLEN RUH: KÜNDEKÂRİ