Dünyanın Eğik Harikaları: Pisa Kulesi'ne Rakip 10 Yapı

Zaragoza Eğik Kulesi

📌 Yüksekliği 80 metreyi bulan Zaragoza Eğik Kulesi, 1504 yılında inşa edildikten kısa bir süre sonra eğilmeye başladı. Bunun en önemli nedeni olarak inşaatın aceleye getirildiği ve kulenin kalitesinin tehlikeye atıldığı düşünülüyor. Bu rağmen Zaragoza Eğik Kulesi, popülerlik açısından Pisa Kulesi ile rekabet edecek tarihe ve mimariye sahip.

📌 1878'de Zaragoza belediye yetkileri, kuleyi korumak için sivri ucunu kaldırmayı denedi ancak bu çaba eğimi azaltmada başarısız oldu. Kule eğilmeye devam etti ve 1892'de belediye meclisi, halkın büyük tepkisine rağmen kuleyi yıkmaya karar verdi.