Dünyanın Eğik Harikaları: Pisa Kulesi'ne Rakip 10 Yapı
Mimarinin çoğu, döneminin stil ve mühendislik normlarına uygun olarak inşa edilir. Ancak bazı yapılar vardır ki bu normlardan sıyrılarak kendine özgü bir karakter kazanır. Pisa Kulesi, eğik yapısıyla dünya çapında ünlüdür; ancak şaşırtıcı bir şekilde, bu tarz eğik kulelerin sadece en popüleri olarak bilinir. Gerçekte, Pisa Kulesi'nden daha da eğik olan ve etkileyici geçmişlere ve arka plan hikayelerine sahip olan birçok başka eğik kule bulunmaktadır. Sizler için Pisa Kulesi'ne rakip olan dünyanın dört bir yanındaki eğik yapılardan en ilginç 10 yapıyı hazırladık.
Giriş Tarihi: 06.07.2024
10:35
Zaragoza Eğik Kulesi - İspanya
Zaragoza Eğik Kulesi
📌 Yüksekliği 80 metreyi bulan Zaragoza Eğik Kulesi, 1504 yılında inşa edildikten kısa bir süre sonra eğilmeye başladı. Bunun en önemli nedeni olarak inşaatın aceleye getirildiği ve kulenin kalitesinin tehlikeye atıldığı düşünülüyor. Bu rağmen Zaragoza Eğik Kulesi, popülerlik açısından
Pisa Kulesi ile rekabet edecek tarihe ve mimariye sahip.
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1878'de Zaragoza belediye yetkileri, kuleyi korumak için sivri ucunu kaldırmayı denedi ancak bu çaba eğimi azaltmada başarısız oldu. Kule eğilmeye devam etti ve 1892'de belediye meclisi, halkın büyük tepkisine rağmen kuleyi yıkmaya karar verdi.
Bad Frankenhausen Eğik Kulesi - Almanya
Bad Frankenhausen Eğik Kulesi
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Bad Frankenhausen'in kulesi, 56 metre yüksekliğine sahip olan bir kilise çan kulesidir. Çökme tehlikesiyle çokça zaman yıkılma tehlikesi yaşamıştır. Çan kulesinin eğikliği 4,8 derecedir, bu da Pisa Kulesi'nden daha fazla eğime sahip demektir. 400 yıldır ayakta olan kule her yıl eğilmeye devam etmektedir.
📌 Kulenin eğiminin nedeni, Bad Frankenhausen'in yeraltı coğrafyasından kaynaklanmaktadır. Yaklaşık 250 milyon yıl önce, Bad Frankenhausen bir zamanlar bir okyanus parçasıydı. Okyanus kuruduğunda, milyonlarca yıl boyunca toprakla örtülen tuz birikintileri bıraktı. Tepelerin yükselmesiyle birlikte toprak çatlamaya başladı ve su, toprağa sızarak gömülü tuzu yıkadı. Bu süreç, yer altında büyük açık boşluklar oluşturdu ve üstteki toprağı zayıflattı.
El Nuri Ulu Camii'nin Minaresi - Irak/Musul
El Nuri Ulu Camii'nin Minaresi
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El-Nuri Ulu Camii, yapının adını aldığı Nureddin Mahmud Zengi'nin emriyle 1172'de inşa edildi. Nureddin Mahmud Zengi, günümüzde Musul ve Halep olarak bilinen bölgede yönetici olarak bulunmuştu. Orijinal cami uzun zaman önce yıkılmış ve yerine yenisi yapılmıştır. Ancak al-Hadba ("kambur") olarak bilinen orijinal minare, 45 metre yüksekliğinde ayakta kalmıştır. Minarenin neden veya ne zaman eğilmeye başladığı bilinmemektedir ancak eğim 14. yüzyıldan beri gözlemlenmektedir.
📌 Eğimin şiddetli rüzgarlardan, tuğlaları tutmak için kullanılan zayıf sıvadan veya tuğlaların bir tarafına vuran güneş ışığından kaynaklandığına inanılmaktadır.
İran-Irak Savaşı sırasında atılan bazı bombaların yeraltı borularına zarar vermesi, kanalizasyonun zemine sızmasına ve binanın temeline zarar vererek eğimi kötüleştirmiştir. 2012 yılında UNESCO, al-Hadba'nın çökme tehlikesi altında olduğunu belirtmiştir. Ancak 2017 yılında bir saldırada minare yıkılmıştır.
Suurhusen Eğik Kulesi - Almanya
Suurhusen Eğik Kulesi
📌 Suurhusen'in kulesi, dünyanın en istemsiz eğik binası olarak
'nu elinde tutuyor, Guinness Dünya Rekoru 5,19 derece eğimle. Karşılaştırmak gerekirse, Pisa Kulesi 3,99 derece eğim göstermektedir. Suurhusen'in eğik kulesi, bir kilisenin bir parçası olarak yapılmıştır ve Orta Çağ'da bataklık bir ortamda inşa edilmiştir. Bu, inşaatçıların temelleri sağlamlaştırmak için meşe ağaçlarını toprağa gömmelerine neden olmuştur. Bina sağlamdı ve yüzyıllar boyunca eğilmeden ayakta kaldı. Ancak 18. yüzyılda çevredeki arazi boşaltıldığında gömülü meşe ağaçları kuruyarak kulede eğilmelere yol açmıştır.
📌 1970'lerde yapı, yıkılma tehlikesi altındaydı ve bazıları kuleyi yıkmak istedi, ancak yerel halk bu karara karşı çıktı. O zamandan beri, yerel halk kuleyi koruma çabalarını sürdürmektedir.
Günümüzde kilise ve kule ibadet için kullanılmamakta ve sadece turistik bir cazibe merkezi olarak korunmaktadır.
Teluk Intan Eğik Kulesi - Malezya
Teluk Intan Eğik Kulesi
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Teluk Intan Kulesi, 1885 yılında inşa edilmiştir. Başlangıçta şehrin içme suyunu depolamak için bir tank olarak tasarlanmış olsa da inşaatın tamamlanmasından sonra büyük bir saat eklenerek yapı aynı zamanda bir saat kulesi olarak da işlev görmeye başladı. Kulenin mimarisinde Çin tarzı hakim olmasının nedeni, binanın mühendisinin ve o dönemde kasabanın çoğunluğunun Çinli olmasındandır.
📌 Yapı, su tankının ağırlığını taşıyacak kadar güçlü olmayan
ahşap ve tuğladan inşa edilmişti. Ayrıca t oprak zemin de oldukça yumuşaktı, bu da kulenin sola doğru eğilmesine neden oldu.