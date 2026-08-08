Bir çiftlik hikayesi: Fareler ve İnsanlar

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◼ 1920'li yıllarda bir süre kendisi de çiftlik işçisi olarak çalışan Steinbeck'in yaşadıklarını da yansıttığı eseri Fareler ve İnsanlar'da, çiftlik işçilerinin zor şartlardaki yaşamları ve sıkıntıları gözler önüne seriliyor.

John Steinbeck kimdir?

1902 - 1968 yılları arasında yaşayan Steinbeck, gerçekçilik akımına bağlı bir yazardır. "Gazap Üzümleri" ile adını geniş kitlelere duyurdu.

◼ Hikayede keskin bir gerçeklik hissediliyor. Steinbeck, bu gerçekçi hikayesine isim verirken Robert Burns'ün "To a Mouse" (Bir Fareye) şiirinden ilham almıştır. Şiirde geçen "En iyi planları farelerin ve insanların/ sıkça ters gider." sözleri tam da Steinbeck'in ilham aldığı mısralardır.

İçimizdeki Şeytan'dan alıntılar