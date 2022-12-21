Dünyaya öfkeli bir yazar: John Steinbeck
Dünyaya öfkeli ifadesi, aslında John Steinbeck hakkında yazılmış biyografi çalışmasının ismi. Gerçek öfke ve keskin zekayla eserlerini ortaya başarılı isim, Mark Twain'den sonra Amerika'ya eleştirel ve gerçekçi bir nazarla bakmış ilk yazardır diyebiliriz. Hayatı ve yazdıkları ile adını dünya edebiyat tarihine yazdıran John Steinbeck hakkında 10 bilgiyi sizler için derledik.
Giriş Tarihi: 21.12.2022
13:54
🔹İrlanda göçmeni anne ve Prusyalı babanın çocuğu olan Steinbeck,
Kaliforniya'da doğdu. Doğduğu ve yaşadığı bölge olan Salinas onun düş dünyasının şekillenmesinde etkili oldu.
🔹Ünlü yazar, üniversiteye başlayana dek okuldan arta kalan zamanlarda çiftlik ve tarlalarda çalıştı.
Burada geçirdiği günler, Fareler ve İnsanlar romanı için büyük önem taşırdı. Steinbeck'e göre Fareler ve İnsanlar onun "küçük şaheser"iydi.
John Steinbeck'in mutlaka okunması gereken kitapları
🔹Çiftçilerin ve taşranın sıkıntılarını deneyimleyerek öğrenen yazar, kitaplarında gözlemlerini gerçeklik ve romantizmle harmanlayarak ironik bir dille aktardı.
🔹Düşünen, sorgulayan ve haksızlığa gelemeyen tavrıyla yaşıtlarından farklıydı. Yazma yeteneğini geliştirmeyi ve edebiyata dair daha çok şey öğrenmeyi umarak Stanford Üniversitesi'nde İngiliz Edebiyatı okumaya başladı.
🔹Üniversite okuduğu yıllarda çeşitli işlerde çalıştı.
Stanford'da geçirdiği altı yıl boyunca tezgâhtarlık, ırgatlık, marangozluk, laborantlık, boyacılık, kapıcılık gibi pek çok işi yaptı.
🔹 Zaten çiftçilerin yanında başlayan yaşamına eklenen bu tecrübeler, romanlarına büyük katkılar sağladı.
❗ Bir Bilgi Karmaşık ve zor bir kişiliğe sahip Steinbeck, bir okur olarak Hemingway'in kısa öyküleri ve Faulkner'ın tüm yazılarını sevdiğini söylemiştir.
John Steinbeck'in en çok okunan romanından 25 alıntı
🔹Üniversiteyi yarıda bırakan yazar,
gazeteci olma hayali ile New York'a gitti. Fakat henüz gazeteci olma zamanı gelmemişti ki Kaliforniya'ya geri döndü.
🔹Hayal ettiği gazeteciliği, yazarlık yeteneğini tüm dünyaya kanıtladıktan sonra yapmaya başladı.
1943 yılında savaş muhabiri olarak Avrupa'nın çeşitli noktalarında bulundu.