Dünyaya öfkeli bir yazar: John Steinbeck

🔹İrlanda göçmeni anne ve Prusyalı babanın çocuğu olan Steinbeck, Kaliforniya'da doğdu. Doğduğu ve yaşadığı bölge olan Salinas onun düş dünyasının şekillenmesinde etkili oldu.

🔹Ünlü yazar, üniversiteye başlayana dek okuldan arta kalan zamanlarda çiftlik ve tarlalarda çalıştı. Burada geçirdiği günler, Fareler ve İnsanlar romanı için büyük önem taşırdı. Steinbeck'e göre Fareler ve İnsanlar onun "küçük şaheser"iydi.

John Steinbeck'in mutlaka okunması gereken kitapları