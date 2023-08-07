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İçimizdeki Şeytan'dan alıntılar

Yazdığı kitaplarla günümüz edebiyatının en sevilen isimlerinden biri olan Sabahattin Ali, kısa yaşamına birçok eser sığdırmış ve okur tarafından çokça sevilmiştir. Yazarın, yıllardır okur tarafından büyük ilgi gören eserlerinden biri de İçimizdeki Şeytan'dır. Hayata tutunamamış, tam olarak ne istediğini bilmeyen Ömer isimli gencin çıkmazlarını konu alan roman, aslında insanın hayatını yapıp etmelerinin ve seçimlerinin belirlediğini gözler önüne seriyor. Sizin için İçimizdeki Şeytan'dan hayata ve insana dair alıntılar yaptık.

Giriş Tarihi: 08.08.2023 10:36
  • 1
  • 25

"Bir insanı kendisi kadar, kendi düşünceleri, dertleri, korkuları ve noksanları kadar ne meşgul edebilirdi?"

(s.39)

Turgut Uyar'ın Büyük Saat adlı eserinden alıntılar

  • 2
  • 25

"Demek hayat böyle iki adım ilerisi bile görülmeyen sisli ve yalpalı bir denizdi. Tesadüflerin oyuncağı olacak olduktan sonra ne diye bir irademiz vardı? Kullanamadıktan sonra göğsümüzü dolduran hisler ve kafamızda kımıldayan düşünceler neye yarardı? Yaşayışımıza ve etrafımıza şekil vermek arzusuyla dünyaya gelmekten ise hayatın ve muhitin verdiği şekli kolayca alacak kadar boş ve yumuşak olmak daha rahat, daha makul değil miydi?"

(s.39-40)

  • 3
  • 25

"Demek hayat böyle iki adım ilerisi bile görülmeyen sisli ve yalpalı bir denizdi."

(s.41)

Suç ve Ceza'dan insana dair alıntılar

  • 4
  • 25

"Asıl sebep ve illetlere varabilseniz göreceksiniz ki en zayıf tarafımız dışımızdadır. Gözümüzü kör eden yedi renktir, kulağımızı sağır eden sesler, ağzımızı paslandıran yediklerimiz, kalbimizi önce coşturup sonra durduran sonsuz koşmalarımızdır. Yüksek insan dışına değil içine kıymet verendir."

(s.51)

  • 5
  • 25

"Bizi istemediklerimizi yapmaya çeken bir kuvvet var, bu muhakkak."

(s.52)

Yedi Güzel Adam'dan 70 alıntı

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