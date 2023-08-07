İçimizdeki Şeytan'dan alıntılar

Yazdığı kitaplarla günümüz edebiyatının en sevilen isimlerinden biri olan Sabahattin Ali, kısa yaşamına birçok eser sığdırmış ve okur tarafından çokça sevilmiştir. Yazarın, yıllardır okur tarafından büyük ilgi gören eserlerinden biri de İçimizdeki Şeytan'dır. Hayata tutunamamış, tam olarak ne istediğini bilmeyen Ömer isimli gencin çıkmazlarını konu alan roman, aslında insanın hayatını yapıp etmelerinin ve seçimlerinin belirlediğini gözler önüne seriyor. Sizin için İçimizdeki Şeytan'dan hayata ve insana dair alıntılar yaptık.