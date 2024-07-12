Tarihe Tanıklık: Macar Arşivinden 1860'lardan İstanbul Fotoğrafları

◼ Ayasofya Kapısı, İstanbul'da bulunan Ayasofya Müzesi'nin ana giriş kapısıdır. Ayasofya, tarihi boyunca kilise ve cami olarak kullanılmış önemli bir yapıdır.

◼ Bizans İmparatoru I. Justinianus tarafından 6. yüzyılda inşa edilen bu yapı, uzun yıllar boyunca dünyanın en büyük kubbesine sahip olan yapı olarak bilinmiştir.