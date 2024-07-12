Tarihe Tanıklık: Macar Arşivinden 1860'lardan İstanbul Fotoğrafları
Tarihe Tanıklık: Macar Arşivinden 1860'lardan İstanbul Fotoğrafları
Macar Arşivi'nin, İstanbul'un 1860 yılı sonlarındaki halini yüksek çözünürlüklü olarak paylaşması, adeta bir zaman tüneline uzanmamızı sağlıyor. Bu etkileyici fotoğraflara bakarken, o dönemin atmosferini hissediyor ve şehrin geçirdiği değişimi gözlemlemek mümkün oluyor. İşte kadim şehir İstanbul'un zamanda yolculuğa çıkartan o görselleri.
Giriş Tarihi: 12.07.2024
15:30
Güncelleme Tarihi: 12.07.2024
15:53