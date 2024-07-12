Arama

Menu
  • Anasayfa
  • Galeri
  • Tarih
  • Tarihe Tanıklık: Macar Arşivinden 1860'lardan İstanbul Fotoğrafları

Tarihe Tanıklık: Macar Arşivinden 1860'lardan İstanbul Fotoğrafları

Macar Arşivi'nin, İstanbul'un 1860 yılı sonlarındaki halini yüksek çözünürlüklü olarak paylaşması, adeta bir zaman tüneline uzanmamızı sağlıyor. Bu etkileyici fotoğraflara bakarken, o dönemin atmosferini hissediyor ve şehrin geçirdiği değişimi gözlemlemek mümkün oluyor. İşte kadim şehir İstanbul'un zamanda yolculuğa çıkartan o görselleri.

Giriş Tarihi: 12.07.2024 15:30 Güncelleme Tarihi: 12.07.2024 15:53
  • 1
  • 39
Ayasofya kapısı
Ayasofya kapısı

◼ Ayasofya Kapısı, İstanbul'da bulunan Ayasofya Müzesi'nin ana giriş kapısıdır. Ayasofya, tarihi boyunca kilise ve cami olarak kullanılmış önemli bir yapıdır.

◼ Bizans İmparatoru I. Justinianus tarafından 6. yüzyılda inşa edilen bu yapı, uzun yıllar boyunca dünyanın en büyük kubbesine sahip olan yapı olarak bilinmiştir.

  • 2
  • 39
Anadolu hisarı
Anadolu hisarı

◼ Anadolu Hisarı, İstanbul Boğazı'nın Anadolu Yakası'nda, Çengelköy ile Beykoz arasında yer alan tarihi bir kale ve yerleşim yeridir.

◼ İstanbul'u koruma amaçlı olarak inşa edilmiş olan bu hisar, Osmanlı Sultanı Yıldırım Bayezid tarafından 1393 yılında yaptırılmıştır.

  • 3
  • 39
Ayasofya içerisindedeki II.Selim türbesi
Ayasofya içerisindedeki II.Selim türbesi
  • 4
  • 39
Ayasofya'nın içi
Ayasofya’nın içi
  • 5
  • 39
Ayasofya'nın içi
Ayasofya’nın içi
2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN