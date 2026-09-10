Ahşaba nakşedilen ruh: Kündekâri

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Ahşabı düğümleyen sanat: Kündekâri nasıl yapılır?

🔹Kündekâri; sekizgen, beşgen, yıldız gibi şekillerde kesilmiş küçük ahşap parçalarının tutkal ve çivi kullanmadan iç içe geçirilip sıkıştırılmasıyla düz yüzeyler oluşturmayı amaçlayan bir teknik.

🔹Bu yöntem nem ve ısı değişikliği sebebiyle ahşap parçalarda görülen eğrilme ve çarpılmalar önüne geçer. Isı değişimine göre büzüşen ya da genişleyen parçalar asırlar boyu dayanabilir.