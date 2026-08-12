Geçmişten günümüze Türk okçuluğu

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OK VE YAYIN TARİHİ

🔸 İnsanoğlu, barınabilmek, düşmanlardan kendini korumak ve yiyecek ihtiyacını giderebilmek için her dönem çeşitli araç gereçlere başvurur. Kullanılan aletlerden biri de Türk dünyası ile özdeşleşen ok ve yaydır.

🔸 Ok ve yay, insanların yakınına ulaşamadığı canlıları hedef alabilmek amacıyla kullandığı menzilli bir silahtır. İlk çağlarda beslenme ihtiyacını gidermek amacıyla hayvanları avlamak için kullanılır. Zamanla savaş silahı haline gelir ve uzaktaki düşmanı hedef almak için tercih edilir.