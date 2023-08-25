Bizans’a karşı zafer kazandıran taktik

BOZKIRIN SÜSÜ: ATLAR

🔹 Bozkır yaşamının vermiş olduğu en büyük avantaj, doğa ve doğaya dair olan her türlü canlı ile bir bağ kurulmasıdır. Böylece bozkırın süsü olan atlar ile göçebe Türkler arasında güçlü bağlar kurulur. Bu da tarihte saygı ile anılacak devletlerin temellerinin atılmasına vesile olmuştur.

🔹 Türklerin yetiştirdiği atların, sağa ve sola hızlı dönüş kabiliyetleri sayesinde pek çok millete karşı üstünlük kazandırmıştır. Aynı zamanda Türklerin en yakın savaş arkadaşlarının atlar olduğunu da tarihi kaynaklarda görmekteyiz.

🔹 Hatta tarihin ilk ve en önemli leksikograflarından biri Kaşgarlı Mahmud'un "At Türk'ün kanadıdır" söylemi Türkler ve atların ayrılmaz bir bütün olarak anıldığının bir göstergesidir.