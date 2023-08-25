Bizans’a karşı zafer kazandıran taktik
Tarih 26 Ağustos 1071'i gösterdiğinde, dünya unutulmaz bir savaşa şahit olur. Büyük Selçuklu Sultan'ı Alparslan ordusuyla birlikte Muş'un Malazgirt Ovası'nda Bizans İmparatoru Diyojen ile karşı karşıya gelir. Cesaretini ve zekasını birleştiren Komutan Alparslan, işte tam burada turan taktiğini uygular. Böylece yüzyıllar boyu sürecek Türklerin Anadolu serüveni başlamış olur...
Giriş Tarihi: 26.08.2023
16:01
Güncelleme Tarihi: 26.08.2023
16:02
BÜYÜK SELÇUKLU'YU ZAFERE GÖTÜREN TAKTİK
🔹 Tarih
26 Ağustos 1071'i gösterdiğinde Büyük Selçuklu ordusu ile Bizans, Muş'un Malazgirt Ovası'nda karşı karşıya gelirler. Bu önemli günde, Anadolu'nun kapıları Türklere açılır ve Türk tarihinin seyrini değiştiren gerçekleşir. Malazgirt Meydan Muharebesi
🔹 Bizans ordusu,
Sultan Alparslan'ın ordusundan dört kat daha büyüktür fakat bu durum onları mağlubiyete uğratmaz. Aksine Komutan Alparslan'ın turan taktiğini devreye sokmasıyla birlikte Büyük Selçuklu zafer kazanır.
↪ Peki,
Bizans'ı bozguna uğratan Turan Taktiği nedir, nasıl ortaya çıkmıştır? gelin birlikte inceleyelim.
Türklerin tarihi başkenti Ötüken
SAVAŞÇI KİMLİĞE SAHİP TÜRKLER
🔹 Her milletin geçmişten günümüze ulaşan belli başlı ve
özlerine has yaşayış biçimleri vardır. Bunlar; yemek kültürleri, yaşayış şekilleri gibi maddi kültür ögeleridir. Fakat Türkleri diğer milletlerden ayıran, kedilerine özgü farklı değerleri bulunmaktadır.
🔹 Akıllara evvela Türklerin özgürlüklerine düşkün bir millet olması hasebiyle savaş taktikleri gelmektedir.
İlk Türk devletlerinden itibaren göçebe bir yaşama gözlerini açan ve savaşçı bir kimliğe sahip bireyler olarak yetiştirilen Türklerin düşmanlarına karşı uyguladığı birtakım yöntemler vardır.
TÜRKLERDE BOZKIR YAŞAMI
🔹 Tarihte sayısız başarılara imza atan
Türk milletinin, savaşlarda sayısız zafer elde etmesinin en büyük sebebi hiç şüphesiz bozkırda yaşamalarıdır.
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Bozkır yaşamının sert iklim şartlarında yaşamak için verdikleri amansız mücadele, her türlü hayvan ve insan saldırılarına açık - korunaksız yurtlar onları en imkansız savaşlarda galip gelmelerini sağlamıştır.
Eski Türkçeden Anadolu ağızlarına geçen kelimeler
BOZKIRIN SÜSÜ: ATLAR
🔹 Bozkır yaşamının vermiş olduğu en büyük avantaj,
doğa ve doğaya dair olan her türlü canlı ile bir bağ kurulmasıdır. Böylece bozkırın süsü olan atlar ile göçebe Türkler arasında güçlü bağlar kurulur. Bu da tarihte saygı ile anılacak devletlerin temellerinin atılmasına vesile olmuştur.
🔹 Türklerin yetiştirdiği atların,
sağa ve sola hızlı dönüş kabiliyetleri sayesinde pek çok millete karşı üstünlük kazandırmıştır. Aynı zamanda Türklerin en yakın savaş arkadaşlarının atlar olduğunu da tarihi kaynaklarda görmekteyiz.
🔹 Hatta tarihin ilk ve en önemli
leksikograflarından biri Kaşgarlı Mahmud'un söylemi Türkler ve atların ayrılmaz bir bütün olarak anıldığının bir göstergesidir. "At Türk'ün kanadıdır"
Zafer, fetih ve asalet müjdecisi atlar
SAVAŞ TAKTİKLERİNİN BAŞARILI OLMASI
🔹 Türklere has savaş taktiklerinin rahatça uygulanmasının iki önemli nedeni vardır. Bunlardan biri atların hızlı manevra kabiliyetlerinin olması ikincisi ise önemli bir ham madde olan
demirin, Türklerin çoğunlukta yaşadığı bölge olan Altaylardan çıkarılmasıdır.
🔹 Demirden;
gibi at ve savaşta kullanılan araç - gereçler yapılmıştır. Sosyal hayatta da kullanılan demir sayesinde Türkler, diğer devletlere göre savaşa bir adım önde başlamışlardır. kama, kılıç, mızrak, ok ucu, zırf, miğfer, kalkan, üzengi, nal, gem, eyere