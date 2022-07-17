Dünya tarihinin en ilginç savaşı

Sultan I. Abdülhamit'in iktidarı Osmanlı-Rus savaşı ile başlamıştı. Dönemi Devlet-i Aliyye'nin en sıkışık zamanlarından biri oldu. İstanbul'da büyük yangınların çıktığı, Kırım'ın kaybedildiği, Batı'dan gelen Rusya ve Avusturya tehlikesi ile Doğu'dan gelen İran tehlikesinin var olduğu bu dönemde, Osmanlı'yı bir nebze olsun ferahlatan bir başarı elde edilmişti. Bu başarı aynı zamanda dünya tarihinin en ilginç savaşıydı. Gelin, bu ilginç savaşta ne olduğuna beraber bakalım.