Osmanlı ordusunda kullanılan silahlar

📌Osmanlı'yı sanayi hususunda eleştirenler, bu ihtişamlı imparatorluğun bir tüfek dahi imal edemediğini söylüyorlardı. Oysa durum gerçekten böyle miydi?

Osmanlı ordusu 16. ve 17. yüzyıllarda mütevazı ancak mütemadiyen bir gelişmeyi sağladı. İmparatorluk esnek ve pragmatik olduğu için bu durum genişlemeyi ve teknolojik aktarımı kolaylaştırıyordu. Osmanlılar, 15. yüzyıldan itibaren Batılı düşmanlarının wagenburg denilen savaş arabalarından yararlanıp, top ve tüfek gibi yeni kullanılmaya başlanan silahlara adapte olduğu gibi, onlara karşı manevralar hazırlamıştı.