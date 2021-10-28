Yahya Kemal’in şiirlerinde İstanbul

"Gelmek'çün ikinci bir hayâta,

Bir gün dönüş olsa âhiretten;

Her rûh açılıp da kâinâta,

Keyfince semâda bulsa mesken;

Tâlih bana dönse, nâzikâne;

Bir yıldızı verse mâlikâne;

Bigâne kalır o iltifâta,

İstanbul'a dönmek isterim ben.

Bin bir tepe yükselen Boğaz'dan

Baktıkça vatan görünsün engin;

Her yıl, bir ömür boyunca, yazdan

Yelkenler açılsın ufka gergin.

Lâkin bu ikinci varlığımda,

Son devrede, ihtiyarlığımda,

Artık çekilince söz ve sazdan,

Ömrüm İç-Erenköyü'nde geçsin."

Yahya Kemal Beyatlı

(x) 🔍 Bilgi Notu:

Yıllar sonra Servet-i Fünun edebiyatçıları hakkında "Türkçe'den uzaklaşmış, yapma bir dil, tatlı su lehçesi" ifadelerini kullandı.

Necip Fazıl'ın "Hatıra Odası"