Yahya Kemal’in şiirlerinde İstanbul

"Ötmekte fecre karşı horozlar birer birer,

Geçtikçe her dakika belirlemektedir seher.



Bilmem kaçıncı fecri vatan toprağında, biz,

Görmekle şimdi bir yaşatan vecd içindeyiz.



Etrafı okşuyor mayısın taze rüzgarı;

Karşımda köhne Üsküdar'ın dost ışıkları...



Kimlersiniz? Ya bağrı yanık kimlersiniz!

Yahut da her sabah uyanık kimlersiniz!



Dünya yüzünde,bir sefer olsun,tanışmadan,

Öz çehrenizle sizleri görmekteyim bu an.



Sizlersiniz bu anı ışıklarla Türk eden!

Eksilmesin şu mutlu şafaklar bu ülkeden!



Gönlüm, dilim, kanım ve mizacımla sizdenim,

Dünya ve ahirette vatandaşlarım benim."

Yahya Kemal Beyatlı

(x) 🔍 Bilgi Notu:

Yahya Kemal'in annesi Nakiye Hanım, divan şairi Leskofçalı Galib'in yeğenidir.

